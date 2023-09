Remy Ramjiawan

Zondag 24 september 2023 12:24

Volgens het Britse The Mirror is de FIA helemaal niet van plan om snel een maatregel te door te voeren om de tactiek van Red Bull Racing met Sergio Pérez in Japan aan banden te leggen. Ted Kravitz had begrepen dat de internationale autobond de maas in de wet snel wilde gaan dichten, maar daar lijkt de FIA dus haar tijd voor te willen gaan nemen.

Voor 'Checo' was de race op Suzuka alles behalve een vlekkeloze wedstrijd. De Mexicaan kreeg het in de eerste ronde van de race in Japan aan de stok met Lewis Hamilton en Carlos Sainz. Daar kwam Pérez niet ongeschonden uit, daarnaast haalde hij een concurrent in tijdens de safety car-periode, tikte hij Kevin Magnussen nog even in de rondte en besloot het team om in ronde vijftien een eind aan de race van Pérez te maken, om vervolgens in ronde veertig weer de baan op te sturen. Dit was bedoeld om de vijf seconden-straf die Pérez nog had staan, uit te dienen, zodat de Mexicaan met een schone lei naar Qatar kan afreizen.

Artikel gaat verder onder video

FIA neemt de tijd

De verslaggever van Sky Sports F1 meldde kort nadat de race was afgelopen dat de FIA snel met een maatregel zou gaan komen om de tactiek van Red Bull Racing in de toekomst te kunnen voorkomen, maar dat klopt dus niet volgens The Mirror. Daniel Moxon van de Britse krant meldt namelijk dat de FIA helemaal niet overhaast te werk wil gaan en zeker niet versneld een maatregel wil gaan doorvoeren.