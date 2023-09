Jeen Grievink

Zondag 24 september 2023 10:48 - Laatste update: 10:50

Max Verstappen won vandaag de Grand Prix van Japan en zag daardoor hoe Red Bull Racing het constructeurskampioenschap op haar naam kon zetten. Zijn eigen coureurstitel moet nog even wachten, maar als er niets geks gebeurd haalt Verstappen deze in Qatar binnen, wellicht zelfs al op de zaterdag.

Het raceweekend in Qatar is een zogenoemd sprintweekend, wat betekent dat er ook op zaterdag gekwalificeerd én geracet wordt. Tijdens de Sprint op zaterdag zijn acht punten te verdienen en Verstappen heeft aan drie punten genoeg om kampioen te worden. Mocht hij op zaterdag binnen de top zes finishen, dan is de klus geklaard, ongeacht wat de concurrentie doet. Het is behoorlijk uniek: kampioen worden op de zaterdag. Het brengt echter ook 'complicaties' met zich mee, want hoe gaat zo'n feestje na afloop eruitzien als er op zondag gewoon gewerkt moet worden? Volgens Verstappen hoeft dat niet zo'n groot probleem te zijn.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen ziet geen probleem met feestvieren op zaterdag

Als Verstappen voor de camera van Viaplay geconfronteerd wordt met het feit dat hij op de zaterdag in Qatar de titel kan pakken, antwoordt hij: "Ja, beter. Wie weet.. Op zaterdag kun je toch ook drinken in de avond?" Maar wat betreft het alcoholgebruik na afloop, zal Red Bull de rem erop moet houden. Er moet op zondag immers weer gewerkt én geracet worden. Volgens Verstappen vinden ze daar in het team wel een manier voor om daar mee om te gaan. "Daarna (na de Grand Prix op zondag, red.) kan 't weer verder gevierd worden", zo lacht hij.

Hoge alcoholprijs in Qatar

Dr. Helmut Marko zei al dat Red Bull in Qatar waarschijnlijk flink met de portemonnee moet wapperen, aangezien alcohol in de Perzische Golf behoorlijk aan de prijs. Volgens Verstappen zal zijn werkgever die pijn snel vergeten zijn als ze in Qatar beide titels definitief binnen hebben. "Ik denk dat dat (de hoge alcoholprijs, red.) wel de laatste zorg van Red Bull is", zo knipoogt de Limburger.