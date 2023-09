Jeen Grievink

Zondag 24 september 2023 09:37 - Laatste update: 09:44

Max Verstappen is met zijn overwinning tijdens de Grand Prix van Japan weer een stap dichterbij de coureurstitel gekomen. Omdat teamgenoot Sergio Pérez, de huidig nummer twee in het kampioenschap, uitviel en geen punten wist te scoren, hoeft Verstappen nog maar een paar punten te pakken in Qatar om kampioen te worden.

Verstappen reed in Japan een fenomenaal weekend en haalde de volle buit binnen. Naast de 25 punten voor de overwinning, pakte hij ook het extra punt voor de snelste raceronde. Hiermee bracht hij zijn totaal op exact 400 punten en dat zijn er nu 177 meer dan Pérez, die op Suzuka een rampzalige middag kende en met lege handen achterbleef. Met nog zes Grands Prix en drie Sprintraces te gaan, moet Verstappen nog eenmaal een solide weekend afwerken om zichzelf te kunnen kronen tot drievoudig wereldkampioen Formule 1. Het volgende raceweekend staat gepland in Qatar en daar kan Verstappen op een afwijkende dag al de titel veiligstellen.

Hoeveel WK-punten zijn er nog te verdelen in 2023?

Zoals gezegd staan er nog zes Grands Prix op het programma, namelijk in Qatar, Austin, Mexico, Brazilië, Las Vegas en Abu Dhabi. Tijdens deze races is er per keer maximaal 26 punten te verdienen. 25 voor de overwinning en één punt voor de snelste raceronde. In totaal zijn dit 156 punten. Echter, er staan ook nog drie Sprintraces op het programma: in Qatar, Austin én Brazilië. Deze races vinden plaats op de zaterdag en hier zijn maximaal 8 punten te verdienen. Tijdens een Sprint wordt er geen punt uitgedeeld voor de snelste raceronde. De drie Sprints gecombineerd kunnen dus nog maximaal 24 punten opleveren. Samen met de te vergaren punten in de Grands Prix, komt het maximaal haalbare uit op 180 punten.

Hoe en wanneer kan Verstappen kampioen worden in Qatar?

Verstappen heeft na de Grand Prix in Japan een voorsprong van 177 punten op teamgenoot, en huidig nummer twee in het WK, Pérez. In totaal zijn er nog 180 punten te verdelen, dus Verstappen kan in Qatar al kampioen worden. Anders dan normaal, kan hij deze wereldtitel al op een zaterdag veiligstellen. Tijdens de Sprint heeft Verstappen aan een klassering binnen de top zes voldoende. Als hij zesde wordt, ontvangt hij de benodigde drie punten en wint hij het WK, ongeacht het resultaat van Pérez tijdens de Sprint. Al zou Pérez de sprintrace winnen, dan heeft Verstappen alsnog genoeg aan de zesde plaats - en dus drie punten.

Pérez kan hooguit in theorie nog op gelijke hoogte komen

Mocht Verstappen tijdens de Sprint voor de Grand Prix van Qatar als zesde finishen en Pérez wint deze sprintwedstrijd, dan kan de Mexicaan hooguit - in theorie - nog op gelijke hoogte komen met Verstappen. In dat geval zou de wereldtitel gaan naar de coureur met de meest overwinningen, en dat is Verstappen.

Verstappen definitief kampioen bij 3 punten in Qatar

Kort samengevat: als Verstappen tijdens het raceweekend in Qatar minimaal drie punten scoort, is hij officieel wereldkampioen bij de coureurs. Ongeacht of hij deze punten nu op de zaterdag of zondag binnenhaalt. Het kampioenschap kan hem dus praktisch gezien niet meer ontgaan.