Zondag 24 september 2023 05:05

Charles Leclerc eindigde zaterdag vierde tijdens de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Japan en heeft het idee dat Max Verstappen 'een eigen Grand Prix' gaat rijden aanstaande zondag.

Leclerc moest zaterdag in Suzuka genoegen nemen met P4 en kon de McLaren van Lando Norris en Oscar Piastri niet achterhalen. Het is nog niet het seizoen van Leclerc, die aan het strijden is om P5 met teamgenoot Carlos Sainz achter Lewis Hamilton en Fernando Alonso. De Monegask heeft nog een contract tot eind 2024 en lijkt dit contract te gaan verlengen, maar heeft in tegenstelling tot 2022 in 2023 geen enkel moment het idee gehad dat er een kampioenschap in zou zitten. In Japan lijkt Leclerc zijn eerste zege van 2023 ook al uit zijn hoofd gezet te hebben.

Leclerc over Verstappen

In gesprek met La Gazzetta dello Sport geeft Leclerc aan dat hij niet verwacht dat iemand in de buurt van Verstappen gaat komen in Japan. "Max Verstappen gaat zijn eigen race rijden, wij vechten met McLaren. Het was [tijdens de laatste ronde in Q3] alles of niets, maar eerlijk gezegd ben ik erg blij met mijn ronde. Aan de andere kant zijn we extreem ver verwijderd van Max. Om de een of andere reden zijn we in de eerste sector zo veel langzamer."

Onbegrip

Leclerc snapt samen met Ferrari nog niet hoe dit mogelijk is, gezien het feit dat McLaren op P2 en P3 zou eindigen tijdens de kwalificatie en Ferrari op P4 en P6 uit zou komen. "Ik begrijp het niet echt, vooral vergeleken met de McLaren verliezen we veel tijd en dan draait het allemaal om tijd terugwinnen in de sectoren twee en drie. Onze auto presteerde in sector één niet zoals we wilden.”