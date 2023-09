Lars Leeftink

Zaterdag 23 september 2023 21:05 - Laatste update: 21:06

Zondag staat de Formule 1 Grand Prix van Japan op het programma, de zestiende race van 2023. Voor Max Verstappen kans op revanche na het slechte weekend in Singapore. Wat voor weer mogen de coureurs zondag verwachten?

De afgelopen twee dagen, vrijdag en zaterdag, zijn droog gebleven. Op zaterdag was dit geen verrassing, maar op vrijdag werd er wel wat regen verwacht. Ondanks dat het niet regende, is het raceweekend nog wel een zwaar weekend voor de coureurs. De temperatuur zit constant rondom de dertig graden Celsius, met benauwde en vochtige omstandigheden. Hoe is dit zondag?

Weer tijdens race in Japan

De coureurs mogen zondag meer van hetzelfde verwachten. De temperatuur gaat rondom de dertig graden Celsius uitkomen, met benauwde omstandigheden als gevolg. Er is maar 3% kans op regen, dus de teams en coureurs mogen er vanuit gaan dat het een droge race gaat worden als de coureurs om 07:00 uur Nederlandse tijd aan de zestiende race van 2023 gaan beginnen.