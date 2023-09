Hoe laat begint de Grand Prix van Japan?

Lars Leeftink

Zaterdag 23 september 2023 19:36 - Laatste update: 19:37

Zondag gaan de coureurs beginnen aan de zestiende race van het Formule 1-seizoen 2023. De Grand Prix van Japan komt een week nadat Red Bull en Max Verstappen een moeizaam weekend kenden in Singapore. Zondagochtend gaat de Nederlander met zijn team op zoek naar revanche, maar hoe laat begint Verstappen met zijn collega's aan de race?

Op vrijdag gebeurde er tijdens de twee vrije trainingen in Suzuka weinig bijzonders. Verstappen sloot beide trainingen af op P1 en was tevreden over zijn RB19, terwijl achter de Nederlander vooral Ferrari en McLaren indruk maakten. Aston Martin en Mercedes hadden het lastig, terwijl Alpine totaal geen tempo kon vinden. Pierre Gasly zette zijn auto aan het einde van de tweede vrije training tegen de bandenstapel, waardoor de sessie vroegtijdig ten einde kwam.

Zaterdag in Japan

Op zaterdag werd de derde vrije training, waarin veel kwalificatie runs werden gedaan, ook op P1 afgesloten door Verstappen. Dit bleek geen toeval, want ook tijdens de kwalificatie was Verstappen dankzij twee fantastische rondjes de snelste. De Nederlander veroverde pole position voor Oscar Piastri en Lando Norris en begint zo vanaf P1 aan de race van zondag.

Hoe laat begint de race?

Voor de Nederlandse F1-fan wordt het zondag wederom de wekker zetten, alhoewel het bijna drie uur later kan dan op vrijdag en zaterdag het geval was. De eerste en derde vrije training begonnen namelijk al om 04:30 uur Nederlandse tijd, maar dit gaat voor de race niet het geval zijn. De Grand Prix van Japan begint zondag om 07:00 uur Nederlandse tijd, in warme en droge omstandigheden. Een regenrace is dit weekend uitgesloten.