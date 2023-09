Lars Leeftink

Zaterdag 23 september 2023 18:09

De FIA heeft inmiddels toegegeven dat het in de fout is gegaan tijdens de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Singapore door Max Verstappen geen gridstraf te geven na zijn twee overtredingen. Toch blijven coureurs als Lewis Hamilton, George Russell en Carlos Sainz in Japan aangeven dat er meer moet gebeuren.

In gesprek met Autosport krijgt Hamilton de vraag of hij blij is met het feit dat de FIA duidelijkheid heeft gegeven en heeft aangegeven dat Verstappen in Singapore een straf had moeten krijgen in plaats van een waarschuwing voor het hinderen van Yuki Tsunoda en het stil komen te staan bij de uitgang van de pitstraat. "Niet echt. Hoeveel jaar hebben we.... Die regel is al eeuwen hetzelfde. Ik denk dat we moeten gaan kijken naar AI voor dit soort dingen, zodat we goede beslissingen krijgen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mercedes kijkt na teleurstellende zaterdag in Japan vooral naar Ferrari

Russell eens met Hamilton

Russell, de directeur van de GPDA, was zelf ook verrast toen hij kreeg te horen dat Verstappen geen straf kreeg voor zijn vergrijpen. "Het was zeker een beetje vreemd om te zien dat zelfs Max vorige week wegkwam met die berispingen. We zijn natuurlijk altijd op zoek naar consistentie. We zijn ons ervan bewust dat het niet altijd makkelijk is, maar vorige week was duidelijk een slam dunk. Dus het was vreemd waarom het niet gebeurde."

Sainz duidelijk

Sainz baalt er vooral van dat de stewards een voorkeur lijken te hebben bij het uitdelen van de straffen en sommige coureurs anders behandelen. "Het is gewoon jammer dat de man die domineert en vrijwel elke race wint, de enige is die ermee wegkomt, terwijl alle anderen dit jaar strafpunten hebben gehad. En als ik iedereen zeg, iedereen heeft wel straffen gehad. Dus het is een beetje vreemd, en ja, hopelijk leren ze ervan."