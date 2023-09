Lars Leeftink

Zaterdag 23 september 2023 15:44

Andrew Shovlin, trackside engineering director van Mercedes, heeft de werknemers binnen het team hard zien werken om de W14 in Japan sneller te maken. Toch kwam Mercedes tijdens de Formule 1-kwalificatie op Suzuka niet verder dan P7 (Lewis Hamilton) en P8 (George Russell). Het team heeft het dan ook uit zijn hoofd gezet om Max Verstappen en Red Bull Racing uit te dagen.

In het persbericht van Mercedes na de kwalificatie legt Shovlin uit wat het team van vrijdag op zaterdag heeft veranderd om sneller te worden. "We hebben vannacht verschillende veranderingen doorgevoerd om de prestaties van de auto in de eerste sector te verbeteren. Daar waren we gisteren bijzonder zwak. We hebben wel wat winst geboekt, maar uiteindelijk zijn onze prestaties van vandaag vooral toe te schrijven aan de snelheid in de bochten.”

Langzamere bochten

Volgens Shovlin weet het team dat de W14 vooral in de langzamere bochten niet snel genoeg is, maar heeft het nog geen oplossing gevonden. “In de loop van het jaar hebben we ons best gedaan om de prestaties in de bochten met lagere snelheden te verbeteren. Maar hier, en met name in die eerste sector, heb je veel downforce nodig binnen een bepaald rijhoogtebereik. De W14 is op dat gebied niet de sterkste auto en dat verklaart onze achterstand van vandaag.”

Concurrentie

Zondag mag Mercedes door het resultaat tijdens de kwalificatie aan de bak, zeker omdat volgens Shovlin het team vooral naar Ferrari kijkt. "Onze naaste concurrent in het kampioenschap is Ferrari. We zullen hun strategie in de gaten houden, want ze rijden voor ons en hopelijk kunnen we met ze racen. Onze tweede set harde banden betekent dat we kunnen kijken naar strategieën en stints die zij mogelijk niet kunnen maken. Hopelijk kunnen we daar gebruik van maken.” Ferrari start zondag vanaf P4 (Charles Leclerc) en P6 (Carlos Sainz), maar is op zondag dit seizoen qua race pace vaak minder gebleken dan over een snelle ronde op zaterdag.