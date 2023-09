Redactie

Zaterdag 23 september 2023 13:15

De drie coureurs die aanstaande zondag in Japan het podium weten te halen zullen beslag leggen op zogenaamde 'kiss me-trofeeën.' Een nieuw concept van de ontwikkelaars van de bekers en sponsor van de race: Lenovo.

De beker zelf is vormgegeven naar de luchtinlaat van hedendaagse Formule 1-auto's, maar het opmerkelijke zit hem vooral in het toegepaste stukje smart technology. Samen met studio Pininfarina of America is er een 'kiss me-sectie' op de trofeeën geplaatst, waardoor de bekers de kleuren van de vlag van de eigenaar aan zullen nemen, zodra hij er een kus op geeft. De verschillende bekers zullen na de race, maar voorafgaand aan de podiumceremonies geprogrammeerd worden, zodat de juiste kleuren worden weergeven. De vlaggen van alle twintig coureurs zitten in het concept verwerkt.

Favorietenrol Verstappen

Max Verstappen is momenteel de grote favoriet om er met de grootste van deze drie bekers van door te gaan. De Nederlander legde een zeer dominant optreden op de mat tijdens de kwalificatie op Suzuka en was met een 1.28.877 maar liefst een halve seconde sneller dan de nummer twee: Oscar Piastri. De top drie wordt gecompleteerd door Lando Norris, gevolgd door Charles Leclerc en Sergio Pérez.