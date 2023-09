Verstappen wederom oppermachtig in VT3, McLaren doet uitstekende zaken

Kimberley Hoefnagel

Max Verstappen heeft de derde vrije training in Suzuka als snelste afgesloten. De Red Bull-coureur was ruim twee tienden sneller dan Lando Norris op P2. Oscar Piastri, Sergio Pérez en Charles Leclerc completeerden de top vijf.

De derde vrije training voorafgaand aan de Grand Prix van Japan begon om 04:30 uur Nederlandse tijd vanaf de Suzuka International Racing Course. De buitentemperatuur was op dat moment 28 graden Celsius en de baantemperatuur was 44 graden Celsius. Carlos Sainz was de eerste coureur op de baan, op de voet gevolgd door Charles Leclerc. Sainz klokte een 1:32.001, waar zijn teamgenoot vervolgens onderdoor ging met een 1:31.963.

Aan het begin van de sessie bleven de meeste coureurs in hun pitboxen staan, maar na tien minuten werd het eindelijk wat drukker op de baan. Beide McLaren-coureurs kwamen naar buiten en gingen direct onder de tijd van Leclerc door, met Lando Norris voorop. Daarna wisten Lewis Hamilton, George Russell en Sergio Pérez zich tussen de McLaren-coureurs te wurmen. Liam Lawson liet over de boordradio weten dat zijn voorremmen in de brand stonden. Het team van AlphaTauri liet echter weten dat de rook veroorzaakt werd door zijn nieuwe remmen en dat er dus niets aan de hand was.

Eerste run Verstappen

Verstappen kwam na een klein kwartier voor het eerst de baan op, en wist zich met een rondetijd van 1:30.960 bovenaan de tijdenlijst te plaatsen. De Nederlander had na zijn eerste run een voorsprong van ruim twee tienden op Norris (P2) en acht tienden op teamgenoot Pérez (P5). Leclerc verbeterde zijn tijd, en belandde op de derde plek in de tijdenlijst, waardoor Pérez weer naar P6 zakte. Met nog een klein half uur op de klok werd het een stuk rustiger op de baan. De Ferrari-coureurs bleven buiten, maar kregen het niet voor elkaar om hun tijden verder aan te scherpen.

Kwalificatie simulatie

De rust was van korte duur, want na enkele minuten kwamen de coureurs massaal weer de baan op voor hun kwalificatie runs. Sainz maakte kortstondig een uitstapje buiten de baan, maar kon zijn weg gelukkig gewoon vervolgen. Piastri dook even naar de snelste tijd, dankzij een ronde van 1:30.555. Zijn teamgenoot ging er echter direct onderdoor met een rondetijd van 1:30.507. Ook Zhou Guanyu deed goede zaken, hij dook naar de vierde tijd, die hij vervolgens wel moest afstaan aan Alonso.

With just over 15 minutes remaining he sets a 1:30.555#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/i6UQuPyGID — Formula 1 (@F1) September 23, 2023

In de slotfase van de vrije training werd de baan een stuk sneller, waardoor de ene na de andere rondetijd verbeterd werd. Zo wist Verstappen de snelste tijd met nog acht minuten op de klok terug te pakken. De Nederlander was met een rondetijd van 1:30.267 ruim twee tienden sneller dan Norris op P2. Ook de Ferrari-coureurs verbeterden eindelijk hun rondetijden, Leclerc klokte de vierde tijd en Sainz de vijfde tijd. Pérez, die tijdens deze vrije training relatief gezien vrij weinig gereden heeft, pakte de vierde plek vervolgens over. Verstappen sloot de derde vrije training uiteindelijk als snelste af, gevolgd door Norris en Piastri op P2 en P3 respectievelijk.