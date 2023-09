Alonso niet gefrustreerd, wel kritisch: "Snelheid ontwikkeling auto moet omhoog"

Jordy Stuivenberg

Vrijdag 22 september 2023 10:41

Fernando Alonso ontkent dat hij gefrustreerd is door de terugval van Aston Martin, nadat het team zo sterk begon aan 2023. De Britten leken de grootste uitdagers van Red Bull te worden, maar moeten nu regelmatig de strijd aan met Ferrari, Mercedes en McLaren.

Aston Martin staat als team nog niet zo lang aan de top en dat uit zich volgens Alonso in het feit dat de organisatie nog flink verbeterd kan worden. Teams als Ferrari en Mercedes hebben dat beter op orde en dus had Alonso wel verwacht dat zij een inhaalslag zouden maken. “Aan het begin van het jaar hadden we een snelle auto, maar we hebben altijd gezegd dat het lastig zou worden om de concurrentie bij te benen.”

Artikel gaat verder onder video

Alonso houdt zijn hoofd desondanks koel en stelt dat hij zelfs in de hitte van Singapore geen frustraties voelde. “We moeten accepteren wat we beter moeten worden in het ontwikkelen van onze auto. Ik ben blij met hoe ons project verloopt en zelfs na moeilijke races als in Singapore of Monza hebben we heel productieve gesprekken en meetings.

“Het team wil een topteam worden en de middelen en het doorzettingsvermogen zijn ongekend, dus ik ben heel erg tevreden. Je moet echter accepteren dat ieder team in de Formule 1 opereert op een heel hoog niveau. Elk team heeft geweldige ontwerpers, een windtunnel en dat soort dingen. Onze ontwikkelsnelheid moet volgend jaar omhoog, maar dit is een heel nieuwe situatie voor ons.”