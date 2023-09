Lars Leeftink

Vrijdag 22 september 2023 06:08 - Laatste update: 06:09

De teams zijn behoorlijk druk geweest richting het Formule 1-raceweekend in Japan, het zestiende raceweekend van 2023. Maar liefst zeven coureurs hebben hun motor verwisseld zien worden, terwijl twee coureurs met een compleet nieuwe versnellingsbak aan het weekend beginnen.

Zeven coureurs zien bijna hun hele motor dus vervangen worden in Japan. Hieronder vallen beide coureurs van Red Bull: Max Verstappen en Sergio Pérez. Ook Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Lance Stroll, Fernando Alonso en Logan Sargeant beginnen met een nieuwe motor aan het raceweekend in Japan. Voor alle zeven coureurs geldt dat het om de verbrandingsmotor, Turbo Charger en MGU-H gaat. Het is voor alle coureurs hun vierde motor, waardoor ze nu allemaal aan het maximale aantal zitten met nog zeven raceweekenden te gaan. Elke volgende wissel voor deze coureurs levert een gridstraf op. Bij Verstappen, Pérez en Albon is ook de Exhaust System vervangen. Voor deze coureurs is het hun vijfde Exhaust System, terwijl er acht zijn toegestaan gedurende het seizoen. Ook hier geen gridstraf dus.

Versnellingsbak

Wat de versnellingsbakken betreft was het een stuk rustiger en ging er tevens niemand over het maximale aantal. Twee coureurs bleken een nieuwe versnellingsbak te nemen voor het raceweekend in Japan. Lewis Hamilton begint aan zijn derde versnellingsbak van 2023, terwijl Lance Stroll aan zijn vierde versnellingsbak begint. Stroll zit nu aan het maximale aantal, terwijl Hamilton nog een versnellingsbak heeft voordat hij aan het maximale aantal van vier zit.