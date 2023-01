Brian Van Hinthum

Fred Vasseur is inmiddels in volle glorie aan het werk voor zijn nieuwe team Ferrari en de Fransman heeft al op verschillende manieren laten doorschemeren hoe hij de scepter gaat zwaaien in Maranello. Eén van de grootste problemen die men moet aanpakken ligt bij de strategieën. Vasseur legt uit wat hij daarmee van plan is.

Na een toch wat teleurstellend verlopen 2022 besloten Ferrari en Mattia Binotto uit elkaar te gaan. Ondanks de uitstekende auto, vielen de resultaten uiteindelijk toch redelijk tegen en moest men door eigen onnodige fouten toezien hoe de wereldtitel uiteindelijk redelijk gemakkelijk richting Red Bull Racing ging. Men moest bij de Scuderia dus op zoek naar een vervanger voor de vertrokken Binotto en men kwam in die zoektocht uit bij Alfa Romeo-teambaas Vasseur. De Fransman is inmiddels begonnen aan zijn avontuur in Italië en hij bespreekt dan ook de doelen en plannen die hij voor ogen heeft.

Hij weet in ieder geval wat in 2022 één van de zwakste plekken was bij Ferrari: het werk dat aan de pitmuur geleverd werd. Meerdere keren ging het in afgelopen seizoen fout met gestuntel qua strategie voor Ferrari, zo weten we allemaal nog wat er bijvoorbeeld gebeurde met de pitstop van Charles Leclerc in Monaco. "We zijn dat op dit moment in onze organisatie aan het bespreken", zegt Vasseur in een gesprek met onder meer GPFans. "Je moet bij het spreken over strategie of aerodynamica wel opletten dat je je niet alleen op het topje van de ijsberg focust."

Vasseur legt uit wat hij bedoelt. "Vaak gaat het bij strategie meer om de organisatie dan om de gast aan de pitmuur. Ik probeer te begrijpen wat er vorig jaar is gebeurd. Bij elke fout wil ik weten of het ging om beslissingen, organisatie of communicatie. Vaak gaat het bij de pitmuur om communicatie en het aantal mensen dat betrokken is in plaats van individuen. Als er té veel mensen over hetzelfde ding praten, is de auto alweer in de volgende ronde als je een uitkomst hebt. Er moet een duidelijke lijn zijn in de communicatie tussen goede mensen op de juiste plekken. Er wordt hard aan gewerkt."

