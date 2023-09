Remy Ramjiawan

Donderdag 21 september 2023 10:58 - Laatste update: 11:04

Als het aan George Russell ligt, dan gaat de FIA vanaf de race in Japan consistenter zijn in het uitdelen van straffen. De Brit wijst naar de drie overtredingen van Max Verstappen in Singapore, waarbij de Nederlander de dans is ontsprongen.

De afgelopen jaren is consistentie bij de stewards al vaker een discussiepunt geweest. In Singapore was Verstappen betrokken bij drie incidenten, waarbij hij ook even de tijd nam in de pitstraat, voordat hij de baan op reed tijdens de kwalificatie. De twee Mercedessen stonden achter hem en daar kwam dan ook het geklaag vandaan. De Nederlander hoefde echter niet te rekenen op een straf en dat heeft bij de concurrentie toch wel de nodige wenkbrauwen doen fronzen. Voorafgaand aan de race in Japan, blikt Russell bij Sky Sports F1 terug op de, in zijn ogen, vreemde keuzes van de wedstrijdleiding.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen over fans die sport saai vinden: "Dan ben je geen echte fan"

Russell wil consistentie

Een gebrek aan straffen zou volgens Lewis Hamilton weleens een precedent kunnen scheppen en Russell sluit zich daarbij aan. "Je wil consistentie over de hele linie. Het leek vrij duidelijk met een aantal van die incidenten", zo doelt hij op het ophouden van Verstappen bij andere coureurs in Singapore. De Nederlander wijst simpelweg naar de keuze van de stewards, die zijn uiteindelijk degene die er iets van moeten vinden. "Het enige wat ik kan zeggen over Singapore is dat ik heb uitgelegd wat er gebeurde toen ik in de auto zat, de informatie die ik kreeg. Dat was het enige wat ik kon doen. Dan is het aan de stewards om die beslissing te nemen."

Dubbele standaard

Hoewel Russell niet direct hint op een voorkeursbehandeling voor kampioenen, laat hij wel doorschemeren dat er soms een dubbele standaard wordt gehanteerd door de FIA. "Het was vreemd dat ze wegkwamen met dat ene incident [in de pitstraat]. Het had niet echt invloed op de resultaten, maar het maakt niet uit of je leider in het kampioenschap bent of laatste, als je iemand in de weg rijdt moet je daarvoor bestraft worden."