Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner heeft de misser in Singapore niets te maken met de onlangs ingevoerde technische richtlijn, 018. De Britse teambaas wijst naar de 'sensatie' journalisten die maar al te graag zien dat Red Bull is teruggeroepen voor een mogelijke overtreding.

De invoering van TD018 werd voorafgaand aan het raceweekend in Singapore gemeld door de FIA. In datzelfde weekend was er van de dominante RB19 ook weinig te zien en dus waren de verbanden snel getrokken. Toch heeft het Oostenrijkse team al laten doorschemeren dat de problemen in Singapore van een hele andere aard waren en in gesprek met Motorsport.com legt Horner het nogmaals uit.

TD018

"Het zijn allemaal technische dingen. Er zijn geen zilveren kogels in deze business", zo verdedigt de teambaas zich. Aangenomen wordt dat vooral de rijhoogte de RB19 in Singapore de das omdeed. Het team had dat op zaterdag enigszins door, maar kon vanwege de parc fermé-regels geen aanpassingen meer uitvoeren. Toch worden er nog altijd verbanden gelegd met TD018 en Horner reageert: "Ik weet dat jullie allemaal graag de TD de schuld willen geven, maar helaas kunnen wij dat niet doen, want er is geen enkel onderdeel van onze auto veranderd."

Lesje geleerd voor RB20

Daarnaast was er van tevoren al de verwachting dat het weekend in Singapore lastig zou gaan worden. "We wisten dat we hier nauwere concurrentie zouden verwachten. Maar ik denk dat we een beetje verrast waren door hoe ver we er vrijdag uit lagen. Ik denk dat we gewoon niet in de juiste omstandigheden zaten voor de auto, vooral niet in één ronde. En als je daar niet bent, dan voelen de banden verschrikkelijk aan. Het werkte gewoon allemaal niet", zo luidt de conclusie. Toch is het niet allemaal voor niks geweest, want het team kan het probleem tackelen voor de RB20: "Maar het is eigenlijk een hele nuttige les geweest voor volgend jaar, want het geeft ons een aantal hele nuttige inzichten en bepaalde dingen die we hopelijk kunnen aanpakken in onze RB20."