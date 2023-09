Dit is waarom de RB19 in Singapore niet goed voor de dag kwam

Remy Ramjiawan

Maandag 18 september 2023 20:27 - Laatste update: 21:29

Daar waar Red Bull Racing in 2023 enorm dominant is gebleken, viel het team tijdens het raceweekend in Singapore van de regen in de drup. De RB19 is het hele seizoen al dé auto om te verslaan, maar in Zuidoost-Azië kon niet de juiste balans worden gevonden. Vooral de rijhoogte was volgens The Race een probleem.

Van tevoren werd al door de leiding van Red Bull gewezen naar het Marina Bay Street Circuit. Het circuit werd al gevreesd door Helmut Marko, maar ook Christian Horner. Het stratencircuit in Singapore bevat veel hobbels en de baanevolutie is ook nog eens erg hoog. De snelste manier om een rondje af te leggen op dat circuit is om vooral wat kerbstones mee te pakken en juist op dat punt kon de RB19 niet mee met de concurrentie.

Complottheorieën

Enkele stemmen wijzen naar de invoering van TD018 als mogelijke oorzaak voor de terugval van Red Bull Racing in Singapore, toch zal aankomend weekend in Japan pas laten zien of die geluiden gelijk krijgen. Adrian Newey liet zondag in Singapore weten dat het matige optreden van de RB19 een eenmalig iets was en dat de renstal er weer zal staan in Japan. De topontwerper wees namelijk naar de specifieke baangerelateerde problemen in Singapore.

Rijhoogte

Volgens het Britse medium gaat het om de rijhoogte die in Singapore het team van Red Bull Racing de das om deed. De RB19 kan lager worden afgesteld dan de andere wagens en dat is juist waar de auto de snelheid vandaan haalt. Toch is dat op het hobbelige circuit in Singapore niet voordelig. Onder de auto zit een houten plank en die mag niet te veel afslijten en daarom was de rijhoogte van RB19 iets hoger dan normaal, waardoor de snelheid ook iets minder was dan normaal. De aerodynamica luistert echter heel nauw met de rijhoogte en het vermoeden bestaat dat, door de hogere rijhoogte de juiste afstelling ook een stuk lastiger te vinden was.

Suspensie

Daarnaast had Red Bull in de simulaties rekening gehouden met het hobbelige circuit en juist daarom voor een iets minder stijve suspensie gekozen. Op het hobbelige gedeelte zou dit dan een voordeel moeten zijn. Het circuit was echter op enkele gedeeltes opnieuw geasfalteerd en juist op die secties waren de hobbels weggehaald. Dat zorgde er vervolgens voor dat de iets minder stijve suspensie daar minder goed werkte - er was simpelweg meer grip - dan er van tevoren werd verwacht. De omstandigheden waren natuurlijk voor ieder team hetzelfde, maar juist Red Bull Racing was in het nadeel, omdat het team altijd van een lagere rijhoogte uitgaat.

Aanpassing op zaterdag

Red Bull had op zaterdag voor een iets stijvere suspensie gekozen, om een voorspelbaardere auto op de baan te zetten. Dit zorgde er echter voor dat er minder grip aan de achterkant was en dat was op de onboard-beelden van Max Verstappen en Sergio Pérez te zien tijdens de kwalificatie. Uiteindelijk mag er tussen de kwalificatie en de race niet zoveel meer worden aangepast en dus wist het team dat er een hele zware race aan te komen zat. Aankomend weekend in Japan verwacht de renstal weer een normale prestatie op de mat te kunnen leggen.