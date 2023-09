Remy Ramjiawan

Daar waar Carlos Sainz sinds de zomerstop het goede gevoel te pakken heeft, lijkt Charles Leclerc juist de andere kant op te gaan. De Monegask was in het verleden de onbetwiste nummer één van het team en legt in gesprek met RaceFans uit dat de updates niet bij zijn rijstijl passen.

Het team van Ferrari heeft de SF-23 in 2023 ook omgegooid. Daar waar de Scuderia begon met het 'badkuip'-concept, is de renstal inmiddels ook op de weg gegaan zoals Red Bull die heeft uitgelegd. Toch heeft die verandering niet een geheel positief effect op de vicekampioen van vorig jaar, want Leclerc kan maar moeilijk met de huidige bolide uit de voeten. Sainz weet voorlopig meer te halen uit het huidige concept en hoewel Leclerc benadrukt dat dit de juiste weg, moet hij toch veel van zijn rijstijl aanpassen om het maximale uit de auto te halen.

Sainz toont aan dat auto stap heeft gezet

Sainz kon in Monza de pole position rijden, maar wist - mede dankzij de bandenslijtage - niet de koppositie te behouden. In Singapore was het wederom Sainz die op zaterdag de snelste was en ditmaal lukte het hem - dankzij een uitgekiemde strategie - wel als overwinnaar over de streep te komen. Leclerc wijst naar bemoedigende signalen. "Ik hoop echt dat het mogelijk is om dat [resultaat in Singapore] te reproduceren in Suzuka. Daar kijk ik echt naar uit, want als dat lukt, is dat een heel goed teken voor de toekomst. Dat gezegd hebbende, Singapore is van oudsher een erg goed circuit voor ons, dus we moeten nog één race wachten om te zien of we consistent een goede stap voorwaarts hebben gemaakt of dat het eenmalig is."

Rijstijl

Hoewel de auto dus in de juiste richting gaat, moet Leclerc nog even wennen. "Ik voel me momenteel niet helemaal op mijn gemak met de auto. Er is iets te veel onderstuur naar mijn zin en ik heb moeite om eromheen te rijden. Door de onvoorspelbaarheid van de auto kan ik niet het overstuur hebben dat ik wil. Er is dus nog wat werk aan de winkel, maar het is in de eerste plaats geweldig om te zien dat de competitiviteit er in ieder geval goed uitziet", zo legt hij uit. Dat teamgenoot Sainz nu even het momentum heeft, dat doet Leclerc geen pijn. "Hij is heel erg sterk geweest. Het is geweldig om hem in zo'n vorm te hebben, want het pusht me ook om mijn rijstijl wat beter te begrijpen en om te proberen mijn rijstijl aan te passen aan deze auto."