Ferrari-teambaas: ''Liever twee goede dan twee sh*t coureurs''

Met twee podiumplekken in de afgelopen twee races, heeft Ferrari genoeg te vieren gehad. Hoewel het nu vooral Carlos Sainz was die het voortouw nam, gaat het behalen van goede resultaten binnen het team vaak gelijk op. Frédéric Vasseur vertelt geen moeite te hebben met het ontbreken van een duidelijke eerste en tweede coureur.

De twee Scuderia Ferrari-coureurs, Charles Leclerc en Sainz, zetten al drie jaar lang bijna gelijke prestaties neer. In een sport waar het vaak voorkomt dat één coureur de voorkeursbehandeling krijgt, terwijl de ander stilzwijgend als de 'tweede coureur' wordt beschouwd, hebben Leclerc en Sainz laten zien dat ze een uitzondering vormen. In 2021 ging de onderlinge puntenstrijd naar Sainz, in 2022 was het Leclerc die de overwinning behaalde. En dit seizoen bevinden ze zich opnieuw dicht bij elkaar, met slechts 19 punten verschil en nog zeven races te gaan. Maar hoe kijkt het Italiaanse team hiernaar?

Liever twee goede coureurs

Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is het juist heel fijn om twee goed presterende coureurs te hebben. In een interview met Channel 4 kreeg de Fransman de vraag of het hem geen ‘hoofdpijn’ bezorgde dat Sainz en Leclerc gelijkwaardig zouden presteren. ‘’Liever twee goede coureurs dan twee sh*t coureurs’’, grapte hij als reactie hierop. Wie van de twee coureurs dit seizoen als winnaar uit de bus komt, is nog even afwachten. In elk geval weten ze beide punten te scoren voor het team, en dat is wat uiteindelijk telt.

Focus op Suzuka

Hoewel Ferrari de afgelopen weekenden zich van zijn goede kant heeft laten zien, benadrukte Vasseur nog even dat dit niet betekent dat het team nu ook direct ‘world champion’ is. Net zoals dat ze ook niet direct ‘negatieve conclusies’ hoeven te trekken na een moeilijker weekend. Ferrari’s focus ligt op dit moment op de volgende race in Japan en niet op het vroegtijdig zegevieren: "We hebben twee opeenvolgende weekenden in goede vorm gepresteerd op twee verschillende circuits. Een zeer snel circuit in Monza en een langzaam circuit in Singapore, maar Suzuka zal weer anders zijn", aldus Vasseur.