Brian Van Hinthum

Woensdag 20 september 2023 11:14

De Grand Prix van Japan staat dit weekend op het programma en op het circuit van Suzuka hoopt Max Verstappen na zijn zeperd in Singapore revanche te halen. Zien de bookmakers de Nederlander weer als de grote favoriet of zijn ze wat huiveriger geworden na de matige race in Marina Bay?

Verstappen en Red Bull Racing kwamen met tot nu toe alle overwinningen in de zak aan op het Marina Bay Circuit om daar te gaan rijden voor de volgende zege voor het Oostenrijkse team. Vanaf de eerste meters op vrijdag leek het echter al vrij snel duidelijk dat het wel een heel moeilijk weekend voor het team van Christian Horner ging worden. Op de zaterdag zakte de Milton Keynes-formatie enorm door het ijs, toen men voor het eerst sinds Rusland in 2018 met geen enkele auto naar Q3 wist door te stoten. Op de zondag waren er wel herstelwerkzaamheden: Verstappen reed naar P5, Pérez pakte met P8 nog wat schamele punten.

Kansen voor Verstappen

Er kwam dus voor het eerst dit seizoen een andere wagen als eerste over de streep dan de RB19 en vanzelfsprekend smaakt dat bij de concurrentie van Red Bull naar meer. Voorlopig lijken de bookmakers er echter vanuit te gaan dat Verstappen in Japan, de plek waar hij vorig jaar zijn tweede wereldtitel pakte, weer gewoon orde op zaken stelt. Voor een Nederlandse overwinning in Suzuka krijg je ongeveer net iets minder dan 1,3 keer je inleg terug, waarmee men Verstappen dus als overweldigede favoriet bestempelt.

Andere kanshebbers

Hoe zit het dan met de andere kanshebbers in Azië? Sergio Pérez wordt met een quotering rond de 12 gezien als de grote concurrent van Verstappen. De grootste uitdager van de RB19 wordt gezien in Lando Norris. De McLaren-coureur krijgt quoteringen van rond de 15. Beide Ferrari-heren krijgen met een odd van rond de 19 evenveel kans toebedeeld, terwijl ook Lewis Hamilton rond die 19 zit. George Russell [26] en Oscar Piastri [29] lijken niet op een zege te hoeven rekenen.