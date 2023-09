Brian Van Hinthum

George Russell kwam in de slotfase van de Grand Prix van Singapore akelig dichtbij zijn tweede overwinning in de Formule 1, maar geraakte niet voorbij Lando Norris en maakte aan het einde van de race een cruciale fout. Het resulteerde in een DNF en verdriet bij de Brit. Martin Brundle denkt dat Russell nog lang last kan hebben van de zeperd als hij er niet snel overheen komt.

Russell liep tijdens de Grand Prix van Singapore één van zijn grootste teleurstellingen uit zijn carrière op, toen de Britse coureur tijdens de race in Marina Bay in de laatste ronde een fout maakte en uitviel. Lange tijd leek het, mede door de uitstekende tactiek van het team van Mercedes, erop dat de Brit zijn tweede zege uit zijn loopbaan kon gaan binnenhalen in Singapore. Hij pakte echter zijn kans niet bij Norris en maakte uiteindelijk dus een cruciale fout. Bijna in tranen verscheen hij voor de camera's en de domper raakte de Mercedes-coureur duidelijk.

Kleinste foutje

Brundle zag wat er gebeurde in Marina Bay: "Als Russell tijdens zijn eerste poging voorbij raakte aan Norris, ben ik er vrij zeker van dat hij de race had gewonnen", stelt hij in zijn Sky Sports-column. Ik heb in mijn commentaar eerder gezegd dat je een soort van betoverd kan raken wanneer je iemand van dichtbij volgt op een stratencircuit. Het is een soort trance die zich fixeert op de versnellingsbak en auto voor je. Je moet goed blijven opletten met remmen, het plaatsen van de auto en gas geven. Met het kleinste foutje sta je al in de muur en dat is wat helaas gebeurde bij Russell."

Pijn parkeren

De oud-coureur denkt terug aan zijn eigen loopbaan en denkt dat Russell snel zijn demonen van deze race moet kwijtraken. "Het is mij nooit gelukt om een F1-race te winnen en ik heb ook nooit een auto gehad die meerdere races kon winnen. Een paar keer had ik wel de kans om de overwinning te stelen, maar dat ging om meerdere redenen fout. Dat doet dertig jaar later nog steeds pijn, zoals deze race het ook voor George kan doen. Hij heeft al één overwinning, dus hij komt er wel overheen en zijn dag komt wel weer, maar de pijn blijft daar en hij moet het op één of andere manier parkeren", besluit hij.