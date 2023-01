Remy Ramjiawan

Dinsdag 31 januari 2023 08:01

Juan Pablo Montoya had ingezet op de terugkeer van Jean Todt naar Ferrari, als opvolger van de vertrokken Mattia Binotto. De Scuderia heeft uiteindelijk gekozen voor de voormalig teambaas van Alfa Romeo, Frédéric Vasseur,

Montoya, Formule 1-coureur van 2001 tot 2006, vocht tijdens zijn Williams- en McLaren-jaren tegen Ferrari. Het Italiaans team werd toen geleid door Jean Todt, voor wie hij zich dit jaar een terugkeer naar Maranello had voorgesteld. Todt, die een jaar geleden een stapje terug deed als FIA-voorzitter, was de voor de hand liggende keuze voor de Colombiaanse coureur, die op hem zou hebben gewed, maar uiteindelijk was het een andere Fransman die werd gekozen.

Artikel gaat verder onder video

Respect

"Ik dacht dat ze Jean Todt de baan zouden geven", gaf hij toe in een interview met Motorsport.com. "Om eerlijk te zijn zou dat mijn keuze zijn geweest. Ik weet niet of hij het had willen doen hoor, maar hij heeft in het verleden in elk geval laten zien dat hij de boel daar op de rit kan krijgen. En iedereen heeft zoveel respect voor hem dat ze hem niet zullen naaien. Bovendien is hij iemand die die baan niet per se nodig heeft. En als je een baan niet per se nodig hebt, en het je ook niet veel kan schelen als je het kwijt zou raken, dan heb je volgens mij meer ballen om de juiste beslissingen te nemen."

Charles Leclerc & Jean Todt

Onzekerheid bij Ferrari

De Colombiaanse coureur ziet dat er bij Ferrari een zekere maat van onzekerheid heerst bij het personeel. "Niemand is daar zeker van zijn werk. Iedereen lijkt te wachten op het moment dat je iets verkeerd doet, zodat je ontslagen kan worden. Dat is in elk geval de indruk die ik als buitenstaander heb van de situatie daar", zo legt hij zijn onderbuikgevoel uit. Daarnaast trekt Montoya de vergelijking met die andere twee topteams: "Als je naar Toto Wolff kijkt, dan weet je dat hij nergens naartoe gaat. Als je naar Christian Horner en Helmut Marko kijkt, dan weet je dat ze blijven zitten waar ze zitten. Maar als het om de teambaas van Ferrari gaat, is het steeds maar weer de vraag hoelang die persoon het volhoudt."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)