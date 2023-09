Remy Ramjiawan

Maandag 18 september 2023 21:25 - Laatste update: 21:26

Tweevoudig Grand Prix-winnaar Carlos Sainz heeft na de zomerstop in 2023 de smaak te pakken. De Spanjaard kon voorheen zo nu en dan teamgenoot Charles Leclerc aftroeven, maar lijkt sinds de race in Zandvoort de rol van teamleider te hebben overgenomen, met als hoogtepunt de overwinning in Singapore.

Sainz maakte in 2021 de overstap van McLaren naar Ferrari en wist in zijn eerste seizoen al in het klassement boven teamgenoot Leclerc te eindigen. Toch bleek in de seizoenen erna dat Leclerc vaak de snellere van de twee was, maar daar lijkt niets meer van over te zijn in de recente geschiedenis. De Monegask kon eerder dit seizoen nog genieten van een beschermde status, zoals bijvoorbeeld in Oostenrijk. Toen moest Sainz zich nog inhouden, terwijl hij achter zijn teamgenoot reed. In Singapore waren de rollen omgedraaid en moest Leclerc in dienst van zijn teamgenoot rijden, een tafereel dat we nog niet zo vaak hebben gezien.

Artikel gaat verder onder video

Prestaties verbeteren

"Ik ben tijdens de zomerstop met mijn engineers gaan zitten en we zeiden: 'wat kunnen we doen? Het tempo is er, maar we hebben nooit alles samen kunnen brengen, laten we kijken hoe we dat kunnen verbeteren en consistente prestaties kunnen neerzetten in de tweede helft, want is er wel'", zo vertelt Sainz bij MARCA.

Overwinning in Singapore

Op het Marina Bay Street Circuit was Sainz niet alleen de snelste op zaterdag, op zondag wist hij de snellere Mercedessen voor te blijven door Lando Norris (P2) een DRS te gunnen. Het was een uitgekiemde strategie, waarbij alles perfect moest worden uitgevoerd. "Sommige dagen moet je op je instincten vertrouwen, op je gevoel. Daar heb ik de afgelopen twee weekenden op vertrouwd en dat werkt goed", zo wijst hij naar de truc. De Spanjaard dicteerde de race vanuit de auto en ook de pitmuur van Ferrari was verrast. "Ik was kalm, ook al stond ik onder druk, maar ik had altijd de controle", zo sluit Sainz af over de bloedstollende slotfase.