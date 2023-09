Vincent Bruins

Mercedes streed om de overwinning in de Grand Prix van Singapore, maar uiteindelijk zou slechts één van de twee Zilverpijlen de finish bereiken. George Russell crashte in de allerlaatste ronde, terwijl Lewis Hamilton een podiumpositie pakte.

Russell ving de wedstrijd op het Marina Bay-stratencircuit aan vanaf de voorste startrij, maar zou meteen een plekje verliezen aan Charles Leclerc. Deze kreeg hij weer terug tijdens de pitstops gedurende de Safety Car-periode. De Brit werd op de voet gevolgd door Lando Norris en Hamilton. Mercedes nam de gok om beide auto's te laten wisselen naar een nieuw setje mediums tijdens een Virtual Safety Car in de laatste twintig ronden. Russell en Hamilton reden het gat weer dicht en hoopten Norris en Carlos Sainz in te kunnen halen. Ondanks dat ze veel meer tractie hadden, kwamen ze niet voorbij aan de McLaren en de Ferrari. Russell crashte zelfs in de laatste ronde en overhandigde de derde stek zo aan zijn teamgenoot.

Punten verloren op Ferrari

"Het is geweldig dat Lewis op het podium staat," vertelde Mercedes-teambaas Toto Wolff na afloop van de race bij Sky Sports F1. "Hij reed een briljante race en aan het einde had hij ook echt de snelheid. Het is erg jammer voor George, want hij heeft er hard voor gewerkt. Het had een goed resultaat kunnen zijn met veel punten voor de derde en de vierde plek, maar nu hebben we juist 22 punten verloren op Ferrari." Uiteindelijk bleek Mercedes 21 punten minder te hebben gescoord dan Ferrari. Hamilton klokte met een 1:35.867 in ronde 47 de snelste ronde van de race en sleepte daarmee een extra puntje binnen.

Mag je niet op televisie zeggen

"Het was duidelijk dat het anders heel lastig zou worden om de race te winnen," legde de Oostenrijker uit over de keuze om tijdens de Virtual Safety Car te stoppen voor nieuwe banden. "We dachten: 'We zijn robuust, laten we het doen'. Lewis heeft daardoor een podium en dat is geweldig." Wolff liet weten dat Russell behoorlijk pissig was na de crash in de laatste ronde: "De dingen die hij over de boardradio zei, zijn dingen die je op de televisie niet mag zeggen. Het was gewoon een beetje ongelukkig. Hij tikte de muur aan, het was even die fractie van een seconde dat hij een fout maakte. Zo kwam zijn geweldige race ten einde. Het is zonde, want hij had het wel verdiend."