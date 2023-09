Vincent Bruins

Zondag 17 september 2023 17:53 - Laatste update: 18:07

Red Bull Racing heeft voor het eerst dit seizoen niet gewonnen. Ferrari heeft de zegereeks van de energiedrankfabrikant weten te doorbreken met de overwinning van Carlos Sainz in de Grand Prix van Singapore. Christian Horner wist dat die zegereeks een keer ten einde zou komen.

Max Verstappen en Sergio Pérez vingen de wedstrijd op het Marina Bay-stratencircuit aan vanaf P11 en P13, respectievelijk, na een dramatische zaterdag. Beiden bleven tijdens de Safety Car-periode voor de crash van Logan Sargeant buiten op de harde band, waardoor ze ver terugvielen. Nadat ze eenmaal hun pitstop hadden gemaakt voor een nieuw setje mediums, zat de snelheid er wel weer in. Uiteindelijk werd Verstappen nog knap vijfde. Pérez moest het doen met de achtste plek.

Slechte timing Safety Car

"Ten eerste gaan mijn felicitaties uit naar Carlos en Ferrari. Zij hebben het geweldig gedaan vandaag," begon Horner tegenover F1TV. "Het was een opmerkelijke [zege]reeks, maar het moest op een gegeven moment een keer eindigen. Om vijftien op rij [te winnen] is een ongelooflijke prestatie van het gehele team. Het was een spannende race. Die Safety Car kon voor ons echter op geen slechter moment komen. Dat verpestte ook maar enige kans om voor de overwinning te kunnen strijden. Max met zijn pace, en Checo die ook terug naar voren kwam... Ze hebben sterk gepresteerd."

Mooie comeback van Verstappen

"Als je kijkt naar de statistieken van de analyse, dan zou ik zeggen P6 of P7," legde de teambaas van Red Bull uit over wat hun doel was voor vandaag. "Wij kijken alleen niet te vaak naar statistieken. We hebben ons gewoon aan een bepaald plan gehouden, en we hadden gekozen voor een agressieve strategie. En het hing er compleet van af of er heel vroeg een Safety Car zou komen of juist later, maar het moment waarop die naar buiten kwam, had waarschijnlijk niet slechter kunnen zijn. Dat heeft onze strategie verpest en gaf de koplopers een gratis pitstop. Dan lig je als het ware een extra pitstop achter. Maar de snelheid die Max had om met Leclerc te kunnen vechten naar de finish... Ja, dat was een mooie comeback."