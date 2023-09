Pérez en Albon op het matje geroepen bij wedstrijdleiding na twee verschillende incidenten

Vincent Bruins

Zondag 17 september 2023 16:42

De Grand Prix van Singapore bleek niet de wedstrijd van Alexander Albon en Sergio Pérez. Al maakten beiden een aantal posities goed, toch worstelden ze in het middenveld. Ook moeten ze zich melden bij de stewards voor twee verschillende incidenten.

Pérez ving de race op het Marina Bay-stratencircuit aan vanaf P13 na een dramatische kwalificatie. Het lukte hem in de openingsfase niet om een positie goed te maken. Tijdens de Safety Car-periode voor de crash van Logan Sargeant bleef hij buiten en schoof op naar de vierde stek, maar viel daarna weer terug op zijn oude harde banden. Na de pitstop voor een nieuw setje mediums reed hij door het veld terug naar de achtste plek. Albon had zich als veertiende gekwalificeerd. Hij leek op weg te gaan naar een puntenfinish, maar contact met Pérez gooide roet in het eten.

Twee incidenten

Esteban Ocon viel met nog twintig ronden te gaan stil en dat zorgde voor een Virtual Safety Car. Albon zou Pérez hebben ingehaald onder de gele vlaggen en Pérez zou Albon weer hebben gepasseerd. Beiden zouden daarmee artikel 56.6 van de sportief reglementen hebben overschreden. Ze moeten zich voor dit incident om 16:20 Nederlandse tijd melden bij de wedstrijdleiding. Twintig minuten later komt een tweede incident tussen de Williams-coureur en de Red Bull-coureur aan bod. In de slotfase kwam Albon namelijk stil te staan in bocht 13, net na de brug, toen Pérez hem aan de binnenkant probeerde in te halen. Er was contact tussen de twee en hierdoor viel Albon buiten de top tien.