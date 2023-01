Sam Hall & Remy Ramjiawan

Sky Sports-commentator Martin Brundle heeft de Murray Walker Award ontvangen. De voormalig Formule 1-coureur is sinds dat hij zijn helm aan de wilgen heeft gehangen, terug te vinden het in het hokje voor de commentatoren en krijgt voor dat werk de onderscheiding uitgereikt.

Daar waar Olav Mol in Nederland een lange tijd de stem van de Formule 1 was op de televisie, was dat in het Verenigd Koninkrijk Murray Walker. De Brit is wellicht de meest herkenbare stem voor motorsportfans van vele generaties nadat hij de kampioenschappen van een groot aantal disciplines, maar vooral de Formule 1, van commentaar voorzag. In die rol was hij fulltime actief van 1976 tot 2001. Hij verhuisde van de BBC naar ITV toen de uitzendrechten in 1997 in andere handen kwamen. Bij die verandering kreeg hij voor het eerst gezelschap van Brundle.

Walker overleed in maart 2021 op 97-jarige leeftijd. Het was midden in de pandemie, maar toch brachten grote persoonlijkheden uit de motorsport al snel een eerbetoon aan de man met de herkenbare stem. Uiteindelijk werd er ook een award in de naam van de commentator gecreëerd en Brundle is de eerste die dit mag ontvangen. "Ik ben erg blij dat er een prijs is voor Murray. We verloren hem tijdens de pandemie en het was moeilijk om zijn leven te vieren. Het is een grote eer en een voorrecht om de eerste ontvanger te zijn", zegt de Brit bij Motorsport UK.

Gezien Brundle's sterke professionele en persoonlijke relatie met Walker, werd bij de uitreiking gezegd: "Er kan geen betere eerste ontvanger van deze speciale prijs zijn dan Martin Brundle, een goede vriend van Walker. Het tweetal werkte in de jaren negentig samen bij de Formule 1-verslaggeving van ITV en sindsdien is Brundle een integraal onderdeel van de BBC en inmiddels van Sky Sports. Brundle reageerde zelf ook: "De laatste keer dat ik met Murray op stap was, was in dit gebouw hier in de RAC Club Pall Mall, toen ze de tv-kamer opknapten en naar Murray noemden. Ik weet hoeveel hij van dit gebouw hield en hoeveel hij van de Britse autosport hield. Ik heb het geluk gehad dat ik in mijn eerste jaren van mijn carrière op televisie, naast hem zat."

