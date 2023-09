Dit is de stand bij de constructeurs na de Grand Prix van Singapore

Lars Leeftink

Zondag 17 september 2023 17:20

De vijftiende Formule 1 Grand Prix van het seizoen, in Singapore, leverde een paar veranderingen op in de stand bij de constructeurs. Drie teams zouden geen punten scoren, terwijl het vooral voor McLaren en Ferrari een goed weekend was.

Voorafgaand aan de race in Singapore was het Red Bull dat domineerde. Met bijna driehonderd punten voorsprong op de rest van het veld was het voor deze race al wel duidelijk dat niemand momenteel in de buurt komt van de RB19. In Nederland was het op vrijdag en zaterdag niet anders, maar zoals altijd was er hoop tijdens de race op zondag dankzij de lay-out van het circuit in Singapore. Mercedes, Aston Martin en Ferrari zijn de teams die om P2 strijden achter de regerend wereldkampioen, maar daar is ook een concurrent bijgekomen: McLaren.

Grand Prix van Singapore

Het was dankzij de zege van Carlos Sainz vooral een goed weekend voor Ferrari, dat 37 punten scoorde. Mercedes, Red Bull en McLaren kenden een aardig weekend, terwijl ook Haas en AlphaTauri punten zouden scoren. Geen punten dit weekend voor Aston Martin, Williams en Alfa Romeo. Zeker voor Aston Martin een matig weekend dus.

Stand constructeurs