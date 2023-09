Remy Ramjiawan

Volgens Paul Monaghan, verantwoordelijk voor de engineers bij Red Bull, is de matige prestatie van het team tijdens de kwalificatie in Singapore, een optelsom van meerdere fouten. De Brit benadrukt dat er geen fundamentele problemen zijn, maar verwacht wel een moeizame zondagmiddag op het Marina Bay Street Circuit.

De RB19 is het hele seizoen al de auto waar de concurrentie maar grote moeite mee heeft om bij te benen. Toch was dat tijdens de kwalificatie in Singapore anders. Het Oostenrijkse team kreeg de afstelling niet op orde en het heeft ervoor gezorgd dat Max Verstappen zichzelf terugvindt op P11 en Sergio Pérez zal de race in Singapore aanvangen vanaf de dertiende plek.

'Coureurs geen platform kunnen geven'

Verstappen gaf na de kwalificatie aan dat er weinig verwacht mag worden van het team tijdens de race en Monaghan moet zich daarbij aansluiten. "Het leek erop of we zaterdagmiddag, tijdens de derde training, wat vooruitgang hadden geboekt, maar de prestaties van de kwalificaties staan daar haaks op. De gaten zijn behoorlijk klein, maar we hebben beide coureurs niet een platform kunnen gegeven, waarmee ze meer vooruitgang konden boeken", zo laat hij bij RaceFans optekenen.

Monaghan lijkt te weten waar het team de verkeerde afslag heeft genomen, al wil hij de details niet prijsgeven. "Als we het over konden doen, zouden we het zeker anders doen. Veel teams in de pitstraat zullen dat zeggen. Maar ik denk dat we een aantal fouten hebben gemaakt en we moeten het op de koop toe nemen en oogsten wat we vandaag hebben gezaaid."

Red Bull heeft in het verleden ook moeite gehad in Singapore, maar volgens Monaghan zijn er geen excuses. "Ik denk niet dat we externe input de schuld kunnen geven. Iedereen leek het onder de knie te hebben." Voor de race, die over een paar uurtjes van start zal gaan, kan er maar weinig worden aangepast en dus zal het team even moeten gaan doorbijten. "Ik denk dat we wat fouten hebben gemaakt en daardoor hebben we onszelf met deze situatie opgezadeld", aldus Monaghan.