Brian Van Hinthum

Zaterdag 16 september 2023 19:25

George Russell wist zich zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore knap als tweede te kwalificeren en daarmee ontpopte hij zich tot de grote man bij Mercedes. Lewis Hamilton bleef aan de andere kant verbouwereerd achter na zijn teleurstellende vijfde plek in Marina Bay.

Na het uitvallen van Max Verstappen en Sergio Pérez in Q2 lag de strijd om de pole position plotseling wagenwijd open. Het werd dringen geblazen om de voorste plekken, al leek Ferrari vooraf wel de beste papieren te hebben. Dat bleek inderdaad, toen Carlos Sainz zijn rode bolide met een uitstekende rondetijd op P1 wist te posteren. Het was echter verrassenderwijs niet teammaat Charles Leclerc die naast hem stond, maar Russell verraste met een ijzersterke ronde. Een hard gelag voor Hamilton, die zijn Mercedes niet verder naar voren dan P5 wist te posteren.

Ferrari aanvallen

Na afloop van de spannende kwalificatie onder de kunstlichten van Marina Bay was het dan vooral teleurstelling troef bij de zevenvoudig wereldkampioen. Hij verscheen voor de camera van Sky Sports. "Vandaag hadden we duidelijk een geweldig pakket tot onze beschikking. De auto voelde gisteren fantastisch en we hadden goede hoop dat we met was kleine aanpassingen de Ferrari's konden aanvallen", doet de Brit uit de doeken.

Russell voor de zege?

Hij vervolgt: "Eén van de auto's lukte het om dat voor elkaar te krijgen en dat was ik niet vandaag. We hebben richting zaterdag grote veranderingen doorgevoerd, waarna het van mij is weggelopen. Ik was vandaag zó traag. Het is zeker teleurstellend", verzucht Hamilton. "Morgen is weer een nieuwe dag. Ik hoop dat George een goede start heeft en druk kan uitoefenen op de Ferrari's. Het zou geweldig zijn als hij de overwinning kan pakken."