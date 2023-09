Vincent Bruins

De advocaten van Felipe Massa hebben een volgende belangrijke stap gezet in de jacht op het afpakken van de Formule 1-wereldtitel van 2008 van Lewis Hamilton. Ze hebben namelijk een officieel verzoek ingediend bij ex-medewerkers en de oud-hoofdsponsor van Renault om documenten te bewaren.

Tijdens de Grand Prix van Singapore in 2008 crashte Nelson Piquet Jr. in de veertiende ronde, net nadat teamgenoot Fernando Alonso een pitstop had gemaakt. Piquet had zijn Renault expres in de muur gezet, in opdracht van teambaas Flavio Briatore en engineer Pat Symonds. Zo kon Alonso op strategie de race te winnen. Massa nam tijdens die pitstop de brandstofslang mee en verloor daarmee kostbare posities. Als de resultaten van deze race niet mee zouden tellen, had de Ferrari-coureur de titel op zijn naam geschreven met vijf punten voorsprong op Hamilton.

Compensatie

Dankzij bepaalde uitspraken van Bernie Ecclestone, is Massa te weten gekomen dat de voormalig commercieel magnaat en de inmiddels overleden oud-FIA-president Max Mosley al van 'Crashgate' afwisten vóór het einde van kalenderjaar 2008. Daarom is de Braziliaan nu opzoek naar compensatie. Eerst werd gedacht dat het puur om het financiële aspect ging, maar via advocaat Bernardo Viana is het nu duidelijk geworden dat Massa ook graag de titel zelf in handen wil krijgen. Viana heeft zelfs beroep gedaan op Hamilton: "Hij is een belangrijke ambassadeur van de sport en heeft altijd de integriteit van de sport verdedigd," vertelde hij tegenover Reuters. "Hij is ereburger in Brazilië en geliefd onder de Brazilianen. Ik hoop dus dat hij ons zal steunen." Hamilton zal echter niet zomaar zijn eerste kampioenschap opgeven.

Verzoek

De advocaten van Massa hebben inmiddels een volgende stap gezet. Ze zouden officiële verzoeken hebben ingediend om documenten van de periode waarin 'Crashgate' gebeurde, niet te versnipperen of aan te passen. Deze zogeheten 'preservation notices' zouden zijn verstuurd aan een aantal belangrijke figuren die een rol speelden in het schandaal, zo wist de Braziliaanse tak van motorsport.com te melden. De advocaten hebben deze ingediend bij niet alleen Renault (tegenwoordig Alpine) en Ferrari zelf, maar ook bij Flavio Briatore, voormalig teambaas van Renault, evenals bij Pat Symons, voormalig engineer van Renault en tegenwoordig technisch directeur van de Formule 1, en Steve Nielsen, voormalig sportief directeur van Renault en tegenwoordig sportief directeur van de FIA. Zelfs de ING, de Nederlandse bank die de hoofdsponsor was van Renault tot op het moment dat het schandaal aan het licht kwam halverwege 2009, zou een 'preservation notice' hebben ontvangen.