Brian Van Hinthum

Woensdag 13 september 2023 09:18

Het seizoen van Max Verstappen is voorlopig van een bijzonder hoog niveau en de Nederlander krijgt dan ook een hoop lof vanuit alle kanten. Christian Horner doet daarbij in aanloop naar de Grand Prix van Singapore ook nog maar eens een duit in het zakje en noemt Verstappen een 'generatietalent'.

Voorlopig staat er geen enkele maat op het onverslaanbaar lijkende Red Bull en Verstappen. De formatie van Christian Horner wist tot nu toe alle mogelijke overwinningen te grazen te nemen en dus wordt er langzaam maar zeker gekeken naar een mogelijk ongeslagen seizoen. De vorm van de Nederlander is vooral indrukwekkend te noemen. Hij pakte inmiddels al tien overwinningen op een rij en op zondag gaat hij op jacht naar zege nummer elf in die reeks.

Onaantastbaar

In aanloop naar de Grand Prix van Singapore komt Horner dan ook woorden tekort over de indrukwekkende vorm waarin zijn coureur verkeert. "Max zit in een periode van zijn carrière waarin hij simpelweg onaantastbaar is. Ik geloof niet dat er ook maar één coureur op de grid is die in staat is om te bereiken wat hij momenteel doet met deze auto", stelt de Britse teambaas.

Generatietalent

Recent kreeg Verstappen van Lewis Hamilton commentaar op zijn 'mindere' teamgenoten, maar daar heeft Horner een duidelijk antwoord op. "Het zijn van zijn teamgenoot is op bepaalde vlakken waarschijnlijk één van de lastigste taken omdat de barometer zo ontzettend hoog is. Het is ontzettend moeilijk en ik denk wat we op dit moment zien en meemaken een generatietalent is", besluit de Red Bull-voorman. Het komende weekend gaat het team van Horner op zoek naar de vijftiende zege op rij.