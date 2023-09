Hoe laat begint vandaag de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore?

Jan Bolscher

Zaterdag 16 september 2023 08:02

De kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore staat vandaag op het programma. Een zeer belangrijke sessie, want inhalen op het Marina Bay Street Circuit is de afgelopen jaren alles behalve eenvoudig gebleken.

De Grand Prix van Singapore vormt dit seizoen de vijftiende ronde van het wereldkampioenschap Formule 1. De race over de straten van het Marina Bay Street Circuit zorgt traditiegetrouw voor indrukwekkende beelden. Vanwege de bochtige layout van het circuit en de vaak extreem hoge temperaturen in Singapore - daarom worden de sessies in de avond verreden - is dit volgens veel coureurs de zwaarste race op de kalender. Tel daar bij op dat de muren nergens ver weg staan en een foutje dus bijna altijd wordt afgestraft, en spektakel lijkt gegarandeerd.

Artikel gaat verder onder video

De vrijdag in Singapore

De eerste twee trainingen werden vrijdag verreden en daarin werd duidelijk dat Ferrari de zaakjes goed voor elkaar had. Charles Leclerc wist namelijk de eerste training als snelste af te sluiten, teamgenoot Carlos Sainz deed dat in de tweede oefensessie. Voor Red Bull Racing was het een mindere dag. Zo worstelden Max Verstappen en Sergio Pérez met de RB19 in Singapore. Volgens Verstappen was het nog slechter dan hij van tevoren had gedacht, Pérez worstelde vooral met de achterkant van de RB19.

Tijdschema Grand Prix van Singapore

De zaterdag in Singapore wordt om 11:30 uur afgetrapt met de derde en laatste vrije training. De coureurs krijgen dan nog één keer zestig minuten de kans om de perfecte afstellingen voor de kwalificatie te vinden. Het bepalen van de startopstelling zelf gaat om 15:00 uur van start. Op zondag is het om 14:00 uur is he tijd voor de Grand Prix van Singapore.

Zaterdag 16 september

11:30 uur: derde vrije training

15:00 uur: kwalificatie

Zondag 17 september

14:00 uur: Grand Prix van Singapore