Redactie

Dinsdag 12 september 2023 12:40

Een anonieme teambaas in de Formule 1 heeft Toto Wolff ervan beschuldigd dat hij zijn afspraken niet nakomt tijdens bijeenkomsten van de Formule 1 Commissie, zo meldt BusinessF1 Magazine.

De Formule 1 Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende teams, de organisatoren van de races, sponsoren, bandenfabrikanten en de FIA. Deze groep komt van tijd tot tijd bijeen om te bepalen of bepaalde voorstellen of regelwijzigingen goedgekeurd moeten worden. BusinessF1 Magazine meldt dat verschillende teambazen - die niet bij naam genoemd willen worden - hun beklag hebben gedaan over de "verstorende" houding van Wolff tijdens recente bijeenkomsten.

Politiek gedraai

Zo wordt een anonieme teambaas geciteerd: "Hij glimlacht en is het eens met ons en dan tijdens de bijeenkomsten komt hij er opeens op terug. We hebben Toto allemaal hoog zitten en zijn meningen hebben waarde, maar we vinden het [zijn gedrag] allemaal heel vreemd. Ik weet zeker dat het politiek gedraai van Toto is, omdat het in zijn belang is om bij zijn eigen standpunt uit te komen - hoe stom dat ook klinkt." Het vermeende gedraai van de Mercedes-teambaas hebben recent naar verluidt vooral te maken met de discussies over de motorreglementen voor vanaf 2026.