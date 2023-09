Waarom laten de twintig beste coureurs ter wereld toch regelmatig de remmen blokkeren?

Redactie

Vrijdag 8 september 2023 15:49

Blokkerende wielen en uitslaande achterkanten: een fenomeen dat we regelmatig voorbij zien komen in de Formule 1, ondanks dat de twintig beste coureurs ter wereld achter het stuur zitten. De rijders moeten het echter zonder een aantal hulpmiddelen doen die de meeste straatauto's wel hebben.

Formule 1-wagens hebben namelijk geen antiblokkeersysteem (ABS) of tractie controle (TRC). Dit maakt de uitdaging voor de coureurs om het wapenfeit te besturen aanzienlijk moeilijker. Wie de Formule 1-game thuis wel eens speelt kan zich er vast in vinden. Na een tijdje oefenen denk je alles onder controle te hebben en besluit je de hulpmiddelen zoals de ABS of TRC uit te zetten. Dan wordt het ineens verdomd lastig om niet te spinnen bij de start of niet rechtdoor te schieten bij het aanremmen voor de eerste bocht.

Antiblokkeersysteem

Vrijwel alle hedendaagse straatauto's en motoren zijn voorzien van een antiblokkeersysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat het voertuig tijdens bijvoorbeeld een noodstop bestuurbaar blijft. Sensoren houden in de gaten of één van de wielen dreigt te blokkeren tijdens het remmen. Is dit het geval, dan vermindert de ABS tijdelijk de remkracht op dat ene wiel. Formule 1-auto's hebben dit niet. Dit is de reden dat je regelmatig een coureur rechtdoor ziet schieten bij een bocht terwijl er een bult rook ontstaat. De wielen blokkeren, waardoor de auto niet meer wil sturen. Dit gebeurt nadat een coureur te enthousiast is geweest met het rempedaal.

Bijkomend nadeel van het niet hebben van ABS is dat de wielen stilstaand over het circuit worden getrokken, waardoor er een zogenaamde flat spot ontstaat. Voor een coureur voelt het dan al snel alsof hij op vierkante wielen rijdt. Grip is hierdoor vaak ver te zoeken, waardoor de coureur terug de pits in moet voor een nieuw setje rubber. Een klein foutje, maar met grote gevolgen dus.

Tractie controle

Tractie controle wordt eveneens veel toegepast op de openbare weg. Hoe meer paarden onder de kap, hoe handiger dit foefje wordt. Het zorgt er namelijk voor, je verwacht het niet, dat je tractie houdt. Als de wielen beginnen te spinnen omdat je te hard op het gas trapt of vanwege een gladde ondergrond, grijpt het motormanagement in.

Ook dit ontbreekt op Formule 1-wagens. Coureurs moeten het gaspedaal daarom met enorm veel gevoel bedienen. Een fractie te enthousiast met je voet naar beneden terwijl je uit de bocht komt en je staat achterstevoren. Of erger, je hangt in de muur. Het is daarom van groot belang dat coureurs alles op de juiste temperaturen zien te krijgen en veel gevoel in hun voeten hebben.