Lars Leeftink

Zondag 29 januari 2023 17:18 - Laatste update: 17:21

Frederic Vasseur, de nieuwe teambaas van Ferrari en opvolger van Mattia Binotto, heeft gereageerd op de geruchten die de Italiaanse media de afgelopen tijd naar buiten heeft gebracht over de motor voor 2023. Afgelopen seizoen bleek de motor erg onbetrouwbaar te zijn.

De afgelopen winterstop kwamen er, vooral vanuit Italiaanse media, veel geruchten naar buiten over de ontwikkelingen rondom Ferrari, dat vorig jaar met Charles Leclerc tweede werd bij de coureurs en achter Red Bull Racing ook tweede werd bij de constructeurs. Volgens deze media zou de auto onder meer al flink wat kilo's lichter zijn geworden en zelfs het minimumgewicht halen. Vasseur voelde zich echter genoodzaakt om te reageren op een gerucht dat de motor van Ferrari 30pk meer zou hebben dan die van 2022.

Vasseur

In gesprek met MotorsportWeek laat Vasseur, die deze maand aan zijn nieuwe baan is begonnen, weten dat er van de geruchten niks klopt. “Wat betreft de motor en die cijfers: ik weet niet waar die cijfers vandaan komen, maar het is allemaal een grap. We hebben wat stappen gemaakt wat betreft de motor, maar het gaat alleen om betrouwbaarheid.”

Prestaties

Vasseur denkt echter ook dat de betrouwbaarheidsproblemen bij Ferrari werden veroorzaakt door porpoising. "Ik denk dat een aantal problemen waar het team last van had, en dat geldt niet alleen voor Ferrari in termen van betrouwbaarheid, ook voortkomen uit het stuiteren en trillen. Iedereen zal een veel beter beeld hebben in Bahrein." Over de prestaties van vorig jaar had Vasseur ook nog wel wat te zeggen. "Ik denk dat de prestaties van vorig jaar helemaal geen probleem waren, maar het probleem was de betrouwbaarheid, en het eerste doel is om het te repareren." Vasseur denkt dat het oplossen van porpoising daar een groot aandeel in gaat hebben.