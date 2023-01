Formule 1-banden uitgelegd: de technische info en veranderingen voor het 2023-seizoen

Remy Ramjiawan

Zondag 29 januari 2023 16:28 - Laatste update: 16:54

Pirelli gaat het 2023-seizoen beginnen met een evolutie van het rubber dat vorig jaar is gebruikt. De sport gaat haar tweede jaar in met 18-inch banden en ditmaal wordt er flink getest met de nieuwe generatie Formule 1-auto's, om de klachten van vorig jaar te verhelpen.

De Italiaanse bandenfabrikant is sinds 2011 de vaste leverancier van het rubber in de Formule 1. Door de jaren heen heeft Pirelli veel gedaan om het bandenreglement voor de kijker duidelijker in beeld te brengen. Zo oppert Pirelli elk raceweekend de ideale strategie, maar ook introduceerde de Italianen het spectrum aan banden, met de daarbij behorende kleuren om het spektakel beter te kunnen volgen. Voor het 2022-seizoen kreeg de bandenleverancier een flinke klus aangewezen. Daar waar de sport jarenlang met 13-inch banden rondreed, werd er in 2022 gekozen voor de grotere, 18-inch banden.

Wijzigingen 2023

Pirelli heeft in 2023 zes type banden voor de Formule 1 ontwikkeld. Dit varieert van de zachtste band (C5) tot en met het hardste rubber (C0). Elk raceweekend selecteert de bandenfabrikant drie compounds die het mee zal nemen naar de Grand Prix. Die keuze wordt gemaakt op basis van het specifieke circuit, maar ook de voorspelde slijtage, speelt een rol.

Compounds

De zes type banden worden in drie categorieën verdeeld. De rode band is de zachtste compound die Pirelli meeneemt. De band is het snelst over één ronde, maar heeft ook de hoogste slijtage. De mediumbanden zijn te herkennen aan de gele strepen en het wordt gezien als een soort tussen optie. Het zou de ideale balans zijn tussen de slijtage, maar ook het behoud van de snelheid. Teams kiezen vaak voor de gele band tijdens de eerste stint van een race.

De witte banden gaan over het algemeen het langst mee. De compound is van de droogweerbanden het meest duurzaam, maar biedt over één rondje lang niet zoveel grip als de gele- en vooral rode banden. De harde banden, zoals deze ook wel worden genoemd, zal dit jaar beschikken over twee types: de C0 en de C1. Pirelli had in eerste instantie een geheel nieuwe band op het oog, maar de harde banden van vorig seizoen vielen in de smaak bij de coureurs en dus kozen de Italianen ervoor om de band te behouden en er een extra versie aan toe te voegen.

Uiteindelijk heeft de sport ook banden nodig die gebruikt kunnen worden als het aan het regenen is. De groene band, ook wel de intermediate genoemd, heeft groeven op het rubber zitten. Hiermee kunnen coureurs rijden op een natte baan, waarbij de groeven het water afvoeren. Mocht de baan te nat zijn, dan verliest ook de intermediate haar grip. Op dat moment komt de regenband om de hoek kijken. De blauwe band heeft diepere profielen op het rubber zitten en is bedoeld om de zwaarste en natste omstandigheden het hoofd te bieden.

Basisregels

Pirelli kiest de drie compounds voor het raceweekend, maar de teams bepalen uiteindelijk zelf welke dertien setjes ze willen. Tijdens de race is een coureur verplicht om twee verschillende type banden te gebruiken. Dit vervalt overigens als het regent. Na elke vrije training moeten de renstallen ook twee setjes banden inleveren, waardoor er uiteindelijk nog maar zeven overblijven voor de kwalificatie en de race. Van die twee setjes, komt er eentje terug voor Q3. Het voordeel voor de langzamere teams is dat ze een extra setje rubber overhouden voor de race. Elke coureur heeft daarnaast vier sets aan intermediates en drie setjes regenbanden.

Warmtedekens

Voor een coureur is het op temperatuur houden van de banden één van de belangrijkste taken tijdens het racen. Als de juiste temperatuur niet wordt gehaald, dan mist de rijder grip en kan het resulteren in onderstuur, overstuur, maar ook in een schuiver van de baan.

Om de coureurs op weg te helpen, worden de banden voor een sessie in de warmtedekens gelegd. De sport wil echter af van de dekens en dus is de temperatuur verlaagd van 100 graden Celsius naar inmiddels 70 graden Celsius. De bedoeling was om dit verder te laten dalen in 2023 naar 50 graden, maar de teams vonden het niet veilig om met zo'n temperatuur de baan op te rijden. Als compromis heeft Pirelli de grens opgehoogd naar 70 graden Celsius voor het 2023-seizoen, maar daar waar er in het verleden drie uur voor een sessie de banden in de warmtedekens lagen, mag dat voor het komende jaar nog maar twee uur voor de desbetreffende sessie.

