Lars Leeftink

Zondag 26 maart 2023 06:59

Het Formule E-seizoen 2023 is inmiddels zes races oud dankzij de E-Prix van São Paulo die dit weekend werd verreden. De stand van zaken in beide klassementen van de Formule E is daardoor als volgt. Na elk raceweekend wordt dit artikel bijgewerkt

In Brazilië bleek Mitch Evans zijn eerste zege van het seizoen te veroveren na een chaotische en spectaculaire race waarin onder meer Edoardo Mortara en Jake Dennis uitvielen. Nick Cassidy en Sam Bird mochten mee het podium op. In de stand blijft Wehrlein bovenaan staan met 86 punten. Dennis, die uitviel, scoorde geen punten en blijft daardoor voor het tweede weekend op rij op 62 punten staan. Cassidy staat met 61 punten derde, voor Jean-Eric Vergne (60 punten), Antonio Felix da Costa (58 punten) en Bird (44 punten). Robin Frijns kwam in São Paulo weer voor het eerst in actie en haalde de finish. Verder dan P15 (en geen punten) kwam de Nederlander echter niet.

Constructeurs

Bij de constructeurs is het Porsche dat met 144 punten stevig bovenaan staat. Daarna is het Envision Racing (dankzij Sebastian Buemi en Cassidy) dat met 103 punten op P2 staat, voor Jaguar Racing (dankzij Sam Bird en Mitch Evans) met 83 punten, DS Penske (Stoffel Vandoorne en Vergne) met 82 punten, Andretti (dankzij Dennis en Andre Lotterer) met 80 punten en McLaren (dankzij Jake Hughes en René Rast) met 72 punten. Het enige team dat nog geen punten heeft gescoord is ABT Cupra, het team van Frijns.