Voormalig Formule 1-coureur Allan McNish heeft het belang van het schrappen van de MGU-H uit het motorreglement van 2026 aangestipt. Volgens de Schot, die inmiddels als directeur Motorsport Coordination bij Audi in dienst is, was het verdwijnen van het onderdeel cruciaal om uiteindelijk de keuze voor de Formule 1 te maken.

Vanaf 2026 zal Sauber door het leven gaan als het fabrieksteam van Audi. Het Duitse merk, onderdeel van de Volkswagen Group, maakte tijdens de Grand Prix van België in 2022 definitief haar intreden in de Formule 1 bekend. Het motorreglement dat vanaf 2026 gaat gelden, is gedeeltelijk opgezet om nieuwe fabrikanten te verleiden om in te stappen in de koningsklasse. De toetreding van Audi, in samenwerking met Sauber vanaf 2026, bewijst dat het plan geslaagd is, terwijl geruchten over andere fabrikanten, waaronder Porsche, Ford en Honda, het argument nog versterken.

Schrappen MGU-H

Een cruciaal onderdeel in het nieuwe motorreglement is de verdwijning van de MGU-H. De regeneratie van energie uit de turbo droeg bij aan het hybride-systeem dat sinds 2014 in de Formule 1 wordt gebruikt, samen met het brake-by-wire systeem. "[De MGU-H] is erg goed", zegt McNish. "Je kunt niet ontkennen dat het erg goed is, want de mogelijkheid om energie terug te krijgen van de turbo en de hitte ervan is superknap", zo vindt hij.

Niet praktisch

Hij vervolgt: "Het was echter niet iets dat praktisch was voor andere toepassingen. Het was erg op maat gemaakt voor de Formule 1." Fabrikanten hopen techniek uit de Formule 1 toe te passen op straatauto's en daar pas het systeem volgens McNish niet bij. Dat het onderdeel vanaf 2026 geen componenten van de power unit meer is, heeft Audi over de streep getrokken. "Ik denk dat het goed is, omdat het veel interesse heeft gewekt bij fabrikanten die niet noodzakelijkerwijs in de Formule 1 zijn geweest of er al een tijdje niet zijn geweest, om te kijken of ze er weer in kunnen komen", aldus McNish.

