Jeen Grievink

Donderdag 31 augustus 2023 20:37 - Laatste update: 20:37

Fernando Alonso houdt zijn hart vast voor de Grand Prix van Italië komend weekend. De coureur van Aston Martin finishte in Zandvoort nog als tweede, maar verwacht dat meer van zijn concurrenten op de voorgrond zullen treden in Monza. Met name van Ferrari en Williams heeft hij hoge verwachtingen.

Na een paar mindere weekenden stonden Alonso en Aston Martin er vorige week tijdens de Dutch Grand Prix weer goed bij. De Spanjaard finishte als tweede achter Max Verstappen. Komend weekend mag hij opnieuw aan de bak, ditmaal op het Autodromo Nazionale Monza. Daar verwacht hij niet dat zijn AMR23 dezelfde wonderen gaat verrichten als op Zandvoort. De karakteristieken van de baan in Italië liggen Aston Martin wat minder. In Monza draait het vooral om topsnelheid en weinig downforce, iets dat Ferrari en Williams wél onder de knie hebben. Alonso heeft dan ook hoge verwachtingen van deze twee teams.

Alonso heeft hoge verwachtingen van Ferrari en Williams

Alonso is in de data gedoken en komt tot de conclusie dat Aston Martin - in tegenstelling tot in Zandvoort - mogelijk niet alleen Red Bull voor zich moet dulden in de Grand Prix van Italië. De Spanjaard stipt Ferrari en Williams aan als grote kanshebbers voor het podium in Lombardije. "Zij gaan snel zijn", zo vertelt hij tegenover onder meer GPFans. "Williams heeft het hele jaar al een goede topsnelheid. Ferrari is, net als in Canada, snel op de lange rechte stukken en eveneens in de korte bochten en in chicanes. Die twee gaan ons waarschijnlijk het vuur aan de schenen leggen."

Podium goed mogelijk

Het zou de tweevoudig wereldkampioen dan ook niet verbazen als er zondag een Williams- en/of Ferrari-coureur op het podium staat in Monza. "Het is goed mogelijk dat zij voor het podium gaan vechten", aldus de man uit Oviedo.