Volgens enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve staat Max Verstappen met open armen klaar om Lewis Hamilton bij Red Bull Racing te verwelkomen. De Canadees vermoedt dat Verstappen daarmee namelijk kan aantonen dat Hamilton ook te pakken is, met gelijk materiaal.

Verstappen en Hamilton in één team, het lijkt toch wel onwaarschijnlijk. Red Bull Racing heeft in het verleden weleens gebabbeld met Hamilton over een transfer, maar dat was nog in het tijdperk voor Verstappen. Inmiddels is de Brit een echte Mercedes-man geworden en hij lijkt op het punt te staan om zijn contract bij het team uit Brackley te verlengen. Villeneuve is in gesprek met Motorsport.com van mening dat Verstappen geen uitdaging uit de weg gaat en verwacht dat de Nederlander graag zou willen zien dat Hamilton in hetzelfde team zou zitten. Daarmee kan de Limburger namelijk laten zien dat niet alleen het materiaal superieur is.

Tweede zitje Red Bull Racing

Het zitje naast Verstappen is al het hele jaar een gespreksonderwerp. Red Bull Racing heeft voorlopig met Sergio Pérez nog steeds de beste nummer twee in dienst, want de Mexicaan is nog steeds op weg om vicekampioen te worden in 2023. Villeneuve vermoedt dan ook dat Red Bull zich totaal geen zorgen maakt om Pérez. "Ik denk dat ze het niet zoveel uitmaakt. Ze hebben immers Max. Zo lang Max wint, ze comfortabel vooraan rijden en ze alle aandacht krijgen die ze willen, waarom zouden ze zich dan druk maken?"

Verstappen en Hamilton als teamgenoten

Verstappen wist afgelopen weekend in Zandvoort een flinke stempel op zijn nu al legendarische seizoen te zetten, door de negende overwinning op rij te pakken. Toch wordt er vaak gewezen naar de RB19, want daarmee zou het kunstje wel heel makkelijk te halen zijn. Villeneuve vermoedt dan ook dat Verstappen juist Hamilton naast zich wil hebben om te laten zien dat hij de doorslaggevende factor is. "Max wil waarschijnlijk Lewis wel naast zich hebben, zodat hij aan de wereld kan laten zien dat hij hem met dezelfde auto kan verslaan. Dat zou dan zijn ultieme doel zijn. Ik denk dat hij dat wel zou willen, maar ik weet niet zeker of Red Bull dat wel ziet zitten."