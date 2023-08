Remy Ramjiawan

Dinsdag 29 augustus 2023 14:37 - Laatste update: 14:37

Regerend wereldkampioen Max Verstappen onthult op de persconferentie na de Dutch Grand Prix dat hij veel heeft geleerd van de RB19 in de race door de straten van Bakoe. De Limburger wist die race niet te winnen, maar heeft zoveel zitten uitproberen in de auto, dat hij inmiddels weet hoe hij de wagen perfect moet afstellen.

Aan het begin van het seizoen was het stuivertje wisselen tussen Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez. De Nederlander wist de openingswedstrijd te winnen, maar Pérez was vervolgens weer de overwinnaar in Djedda. Ook in Bakoe kwam de Mexicaan uiteindelijk beter voor de dag, maar Verstappen legt uit dat hij tijdens die race allerlei verschillende tools heeft uitgeprobeerd. Die kennis bleek waardevol te zijn, want de Limburger vertelt dat hij daar vandaag de dag nog steeds van profiteert.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Hamilton en Mercedes onderhandelen over hoeveelheid sponsorverplichtingen'

Spelen met tools

"Ja, ik denk dat ik veel heb geleerd van de race in Bakoe, hoe ik sommige dingen met de auto moet doen, hoe ik hem moet afstellen. Natuurlijk heb ik die race in Bakoe niet gewonnen, maar ik heb echt van alles geprobeerd en verschillende hulpmiddelen in de auto. Daarom was het gedurende de race een beetje inconsistent", zo vertelt Verstappen. Vanaf de race daarna, in Miami, is Verstappen nog ongeslagen gebleven en dat zou te maken kunnen hebben met de nieuwe instellingen die de Nederlander hanteert op zijn RB19.

Over wat hij nu precies heeft gevonden, dat legt Verstappen niet uit. Wel geeft hij toe dat hij er nog steeds van profiteert. "Maar ik dacht 'Oké, dat is interessant voor de volgende races'. En dat heb ik geïmplementeerd en het heeft me op elk circuit geholpen", aldus Verstappen.