Max Verstappen schreef zondag zijn negende zege op rij op zijn naam door de Formule 1 Dutch Grand Prix voor de derde keer op rij te winnen. Achteraf ging het vooral over de Nederlander en de sfeer in Zandvoort, maar was er ook kritiek.

Verstappen begon de race vanaf pole position, maar raakte P1 kwijt dankzij de knotsgekke openingsfase vol met regen en pitstops. Vervolgens reed Verstappen al snel het gat richting zijn teamgenoot dicht, waarna hij tijdens de fase van intermediates naar droge banden weer naar P1 ging. Hij reed vervolgens weg, zag de rest weer aansluiten dankzij de rode vlag en flink wat regenval, maar zou uiteindelijk ook na de herstart op P1 blijven. Fernando Alonso werd tweede, Pierre Gasly derde.

Internet reageert

Na afloop ging het natuurlijk over Verstappen en zijn negende zege op rij, maar ook over Zandvoort, teamgenoot Sergio Perez, Lewis Hamilton en Pierre Gasly. Sommige fans genoten volop van de race die Verstappen reed in Zandvoort, maar er waren ook aardig wat fans kritisch en gefrustreerd. Zie een paar reacties hieronder.

0 competition every race, all he has to do is drive round — ⁴⁴ (@LH44Tobeyy) August 27, 2023

The greatest driver of all time under any conditions. — CFChris. (@EmenaIo) August 27, 2023

Single handedly made the season boring — Ajit Dhiwal (@me551ah) August 27, 2023

Verstappen unstoppable despite the weather's best efforts. 🇳🇱 #F1 https://t.co/qFMTo4vef8 — The Inside Line (@unbeatenf1) August 27, 2023

Max GOAT in the wet and dry!!! 💪 👑🏁🏎️🥇 — Marco (@marcoacarini) August 27, 2023

just the car — ⁴⁴ (@LH44Tobeyy) August 27, 2023

GASLY PODIUM YEAHHHHH — Mon Didou (@Mon_Didou_) August 27, 2023

Literally so dead man. His closest competitor is perez… it’s actually embarrassing how dead this sport is — SickydoesMMA (@SICKYDOESMMA) August 27, 2023

Max gonna max 🔥🔥🔥 — Angelo🤓🏀 (@AngeloNFT_) August 27, 2023

