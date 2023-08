Lars Leeftink & Jan Bolscher

Vrijdag 25 augustus 2023 19:45 - Laatste update: 20:29

Max Verstappen was niet ontevreden na zijn P1 en P2 tijdens de eerste en tweede vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Nederland, maar weet ook dat Red Bull nog wat werk te verrichten heeft om de balans van de RB19 helemaal naar wens te krijgen.

In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, blikt Verstappen terug op de vrijdag in Zandvoort. "Het was een prima dag", begint de Nederlander. "We hebben wat dingen geprobeerd op de auto en VT2 was wat lastiger [dan VT1]. Over het algemeen was het wel lastig om een probleemloze ronde te rijden omdat er altijd auto's waren, maar het was prima. Er zijn zeker dingen die we willen verbeteren, maar zelfs tijdens de longruns hadden we prima snelheid."

Momentje en boardradio tijdens VT2

Zoals gezegd ging de tweede training voor Verstappen wat moeizamer. De Nederlander had een momentje waarbij hij door de grindbak moest, maar volgens Verstappen stelde het niet veel voor. "Er is altijd wel wat zand op het circuit, maar ik zat [bij dat moment] te dicht op de auto voor mij. Je wil dan vervolgens niet spinnen, dus dan maar door de gravel heen. Het was verder geen probleem." Toch is de tweevoudig wereldkampioen nog wel kritisch op de RB19, wat hij ook over de boardradio liet horen. "Er waren gewoon een paar bochten waar ik niet heel erg blij was met de balans. Het gaat erom dat we dat gaan oplossen. De auto heeft verder veel potentie om morgen een goede dag te hebben. We moeten een paar dingen gaan verbeteren en dan staan we weer vooraan."

Concurrentie

Zeker Aston Martin en Mercedes zagen er gedurende de vrijdag goed uit, iets wat ook Verstappen en Red Bull is opgevallen. "Ik denk dat ze snel zijn op alle banden, dus we weten dat een paar teams zeker tijdens de kwalificatie wat snelheid kunnen vinden. Daar gaan we morgen achter proberen te komen." De kwalificatie staat morgen om 15:00 uur op het programma.

