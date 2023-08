Jeen Grievink

De Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort gaat deze vrijdag officieel van start. Vandaag zal er voor het eerst actie op de baan te zien zijn, maar er is nog veel meer te beleven, zowel op het circuit als thuis voor de televisie. Onderstaand vind je het volledige programma voor de Dutch Grand Prix voor deze vrijdag.

Of je het raceweekend in Zandvoort nu vanaf het circuit of thuis voor de tv gaat volgen: er valt genoeg te zien, te horen en te beleven. Dat begint vandaag al, met een bomvol programma op de zogenaamde Super Friday van de Dutch GP. Niet alleen de coureurs uit de Formule 1, Formule 2 en Porsche Mobil 1 Supercup zullen acte de présence geven, maar ook diverse grote artiesten zullen vandaag alles uit de kast trekken om de fans te vermaken. Mensen die niet op het circuit aanwezig zijn, kunnen zich wenden tot onder meer Viaplay, Ziggo Sport of F1 TV Pro, waar ook meer dan genoeg te zien zal zijn. Omdat je misschien door alle bomen het bos niet meer ziet, hebben we in dit artikel even alles voor je gebundeld.

Vrijdagprogramma Dutch GP Circuit Zandvoort

Laten we beginnen op de plek waar het allemaal staat te gebeuren: Circuit Zandvoort. Er worden vandaag tienduizenden fans verwacht in de Noord-Hollandse duinen - en hoewel het weer misschien niet helemaal meewerkt -, zullen zij qua programmering op hun wenken worden bediend. De Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort zal vandaag qua actie op de baan officieel worden afgetrapt met de eerste vrije training in de Formule 2, gevolgd door een Q&A met de Formule 1-coureurs. Daarna volgt een korte pauze, alvorens je kunt kijken naar Showteam op het rechte stuk en Mental Theo achter de draaitafels in de Arena.

De eerste vrije training in de Formule 1 volgt om 12:30 uur, waarna in de middag de Formule 2 het weer overneemt met de kwalificatie. Vervolgens komen de teambazen van de Formule 1-teams aan het woord, gevolgd door wederom Showteam en ook DJ La Fuente. Om 16:00 uur is de Formule 1 weer aan de beurt met de tweede vrije training. Vervolgens zwepen de Dutch GP Band en Mental Theo het publiek weer op, alvorens de vrije training in de Porsche Supercup van start gaat. Tegelijkertijd kun je ook luisteren naar Flemming in de Fanzone.

Als alle actie op de baan voorbij is, hoef je als fan nog niet naar huis. In de avond kun je namelijk nog genieten van optredens van Joel Borelli, Danny Blom en Snelle. Pas rond 21:00 uur zullen de poort van het circuit sluiten.

Programma Dutch GP | Vrijdag 25 augustus



08:00u | Poorten Circuit Zandvoort gaan open | Circuit

10:05u - 10:50u | Vrije training FIA Formule 2 | Circuit

10:50u - 11:20u | Q&A Formule 1-coureurs | Fanzone

11:45u - 12:00u | Showteam | Rechte stuk

12:00u - 12:15u | DJ Mental Theo | Arena

12:30u - 13:30u | Eerste vrije training Formule 1 | Circuit

14:00u - 14:30u | Kwalificatie FIA Formule 2 | Circuit

14:45u - 15:15u | Q&A Formule 1-teambazen | Arena

15:25u - 15:40u | Showteam | Arena

15:40u - 15:55u | DJ La Fuente | Arena

16:00u - 17:00u | Tweede vrije training Formule 1 | Circuit

17:00u - 17:40u | Dutch Grand Prix Band | Fanzone

17:05u - 17:20u | DJ Mental Theo | Arena

17:30u - 18:15u | Vrije training Mobil Porsche Supercup | Circuit

17:40u - 18:10u | Flemming | Fanzone

18:45u - 19:15u | Joël Borelli | Fanzone

19:35u - 20:00u | Danny Blom Radio 538 | Fanzone

20:00u - 20:30u | Snelle | Fanzone

21:00u | Sluiten poorten Circuit Zandvoort

Vrijdag Dutch Grand Prix op televisie: dit is er te zien

Viaplay | Vrijdag 25 augustus

Blijf je lekker thuis vandaag, maar wil je niets van het spektakel op Circuit Zandvoort missen? Geen probleem, want vrijwel alles is te volgen bij Viaplay, Ziggo Sport en F1 TV Pro. Eerstgenoemde heeft vandaag een Super Friday-programmering, dat om 12:30 uur begint met het uitzenden van de eerste vrije training in de Formule 1. Daarna zullen ook de kwalificatie van de Formule 2 en de tweede vrije training van de Formule 1 te zien zijn. Deze uitzending duurt tot ongeveer 17:15 uur, maar om 20:30 uur is Viaplay weer terug met de Zandvoort Shakedown, waar presentatrice Amber Brantsen diverse analisten en gasten ontvangt.

Ziggo Sport | Vrijdag 25 augustus

Livebeelden van de actie op het circuit mag Ziggo Sport dit seizoen helaas niet uitzenden, maar de populaire sportzender komt vandaag wel met een Race Café-uitzending vanuit Zandvoort. Deze zal om 22:30 uur te zien zijn op kanaal 14 & Select. Vanwege het late tijdstip zal ook het merendeel van de fans die de hele dag op het circuit zijn geweest, in staat zijn om de Race Café-uitzending te volgen.

F1 TV Pro | Vrijdag 25 augustus

F1 TV Pro is de officiële streamingsdienst van de Formule 1 en biedt daarom ook geen speciale Zandvoort-programmering aan. Wel onderscheidt F1 TV Pro zich door ook de vrije training van de Formule 2 en de Porsche Supercup live uit te zenden, iets dat Viaplay bijvoorbeeld niet doet. Vanaf 10:05 uur kun je inschakelen bij F1 TV Pro en pas rond de klok van 18:15 uur zal de programmering eindigen.

GPFans | Vrijdag 25 augustus

De allereerste uitzending omtrent de Dutch Grand Prix vind je vandaag niet op één van de traditionele zenders, maar bij GPFans. Vanochtend om 10:00 uur kun je namelijk al kijken naar de speciale Zandvoort-editie van de talkshow Goedemorgen GPFans. Presentator Sebastiaan Kissing ontvangt diverse prominente namen aan tafel en er zullen daarnaast interviews te zien zijn met o.a. Stoffel Vandoorne, Robert Doornbos, Dennis Hauger en Tim Coronel. De Goedemorgen GPFans-uitzending is vanaf 10:00 uur te volgen op de website of via ons YouTube-kanaal.

Goedemorgen GPFans

