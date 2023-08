Vincent Bruins

Sergio Pérez kijkt uit naar de tweede helft van het Formule 1-seizoen. Dit wordt aankomend weekend afgetrapt met de Dutch Grand Prix. Tijdens de mediadag op Circuit Zandvoort blikte de coureur van Red Bull Racing terug op de eerste helft van het seizoen waarin hij hoogte-, maar ook dieptepunten kende.

De Mexicaan begon het seizoen uitstekend met twee overwinningen, twee pole positions en twee tweede plaatsen in de eerste vijf wedstrijden. Hij wist het toen nog kampioenschapsleider en teamgenoot Max Verstappen moeilijk te maken. Vanaf de Grand Prix van Monaco tot en met Silverstone had Pérez het echter lastig, vooral in de kwalificaties. Ondertussen is zijn achterstand op Verstappen opgelopen tot 125 punten. 'Checo' verklaart hoe de Nederlander zo heeft kunnen uitlopen.

Auto is veranderd

"Het was nogal belangrijk om de laatste twee races [voor de zomerstop] sterk te eindigen," vertelde Pérez tegenover onder andere GPFans. "Het is geen geheim dat ik het wat lastiger kreeg, terwijl er vooruitgang werd geboekt met [de ontwikkeling van] de auto. Het kwam niet meer natuurlijk naar me toe. Ik moest mijn rijstijl onder de loep nemen en het aanpassen. De auto is simpelweg veranderd, maar de laatste twee races zijn relatief veel beter verlopen. In Spa konden weer heel competitief zijn, dus dat was iets positief om mee te nemen."

Motivatie

Verstappen kan aankomend weekend het record evenaren voor het winnen van de meeste achtereenvolgende races. Dat ziet de 33-jarige uit Guadalajara als motivatie in de hoop zijn teamgenoot te kunnen verslaan: "Het is niet makkelijk voor mij geweest. Ik weet hoe snel de auto is. Max heeft daar zijn voordeel uit kunnen halen, maar als het gevoel niet goed is met zo'n snelle auto, dan is dat geen makkelijke situatie om in te zitten. Maar we hebben een geweldige raceauto en we moeten ervoor zorgen dat we daar gebruik van blijven maken. Je weet maar nooit, wanneer je een auto krijgt die niet zo goed als deze is." Op de vraag of Red Bull haar RB19-bolide meer ontwikkelt voor Verstappen dan voor beide coureurs, antwoordde Pérez simpelweg: "Uiteindelijk denk ik dat het team gewoon de snelste auto probeert te ontwikkelen."

