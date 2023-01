Remy Ramjiawan

Het team van Red Bull Racing laat Daniel Ricciardo thuis voor een demonstratie tijdens de 12 uur van Bathurst. Het team kiest voor de diensten van de reservecoureur van AlphaTauri en Red Bull Racing, Liam Lawson.

De 12 uur van Bathurst vindt plaats op het Mount Panorama Circuit in Bathurst in Australië. De van McLaren overgekomen Ricciardo is als reservecoureur naar het team gehaald en de verwachting was dat de Australiër precies dit soort demonstratieruns zou gaan geven, maar die eer gaat naar Lawson toe.

Lawson krijgt de voorkeur

De Nieuw-Zeelander reed vorig seizoen een aantal trainingen voor beide teams en nam de afgelopen twee jaar deel aan Young Driver Test, na de Grand Prix van Abu Dhabi. Ricciardo werd aangeprezen voor de rol gezien zijn nieuwe positie als derde rijder bij Red Bull, waardoor hij commerciële activiteiten kan ontplooien. De Australiër heeft al lang de wens om op het beroemde bergcircuit te rijden, maar zal de kans moeten afwachten.

"Ik ben super enthousiast", zegt Lawson. "Ik ben nog nooit op Bathurst geweest, dus het wordt een primeur voor mij. Het is een circuit dat ik veel heb gedaan in simracing en iRacing. Omdat ik uit Nieuw-Zeeland kom, is Supercars een grote serie en ik ben opgegroeid met kijken, vooral naar de Bathurst 1000. Het is altijd één van de grootste evenementen geweest die ik heb gekend", zo legt de reserverijder uit.

Dat Lawson het kunstje mag uitvoeren in de RB7(de auto waar Sebastian Vettel in 2011 kampioen mee werd), maakt het extra speciaal. "Ik ben enthousiast om eindelijk de berg aan te pakken en ook in die auto - in de RB7 - die ik één keer heb mogen besturen en dat was een van de gaafste ervaringen van mijn leven. Ik ben echt enthousiast om die kans opnieuw te krijgen op zo'n unieke plek en om de reactie van de fans op de auto te zien, want ik denk dat het heel cool zal zijn", aldus Lawson.

