Max Verstappen is momenteel bezig aan een bijzonder productief seizoen in de Formule 1. De regerend wereldkampioen rijgt de zeges aan elkaar en heeft er momenteel alweer acht op een rij te pakken. Het betekent dat er tijdens de Dutch Grand Prix van komend weekend een bijzondere evenaring op het spel staat.

Sinds het binnenhalen van de zenuwslopende en controversiële wereldtitel in 2021 staat er absoluut geen maat meer op Verstappen. Red Bull Racing wist in 2022 de spijker op de kop te slaan wat betreft de nieuwe reglementen en onder leiding van Adrian Newey wist de Oostenrijkse formatie een raket te bouwen waar de andere teams maar een antwoord op lijken te hebben. Dat het wapentuig daarnaast ook nog eens in handen is van de momenteel ongenaakbaar lijkende Verstappen, is een extra zure druif voor de concurrentie.

Record van Vettel

Ook in 2023 loopt het dus weer allemaal op rolletjes voor de tweevoudig wereldkampioen en hij lijkt dan ook op grote snelheid af te stomen naar zijn derde wereldtitel op een rij. Onderweg naar die titel liggen er echter nog enkele bijzondere records in het verschiet, waarvan de eerste nota bene tijdens zijn eigen Dutch Grand Prix geëvenaard kan worden. Verstappen boekte op dit moment namelijk acht zeges op een rij, terwijl het record van meeste overwinningen op een rij momenteel in handen is van Sebastian Vettel. In zijn bijzondere 2013-seizoen won hij er negen achter elkaar.

Monza

Dat leek lange tijd een record dat misschien wel nooit meer verbroken ging worden, daar zelfs Lewis Hamilton in zijn dominante Mercedes-jaren dat record niet wist te pakken. Verstappen kan dus komende zondag op gelijke hoogte komen met zijn illustere Red Bull-voorganger. Wanneer dat lukt, kan hij tijdens de laatste Europese race van het jaar het record definitief verbreken en naar het duizelingwekkende cijfer van tien zeges op een rij tillen, wanneer het Formule 1-circus neerstrijkt in Italië voor de race op het iconische Monza.