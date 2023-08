Journalist ziet hoe Verstappen collega Pérez 'sloopt' op zelfde manier als Messi

Jordy Stuivenberg

Donderdag 17 augustus 2023 15:55

Max Verstappen laat op dit moment geen spaan heel van teamgenoot Sergio Pérez en dat levert hem een bijzondere vergelijking op. De Italiaanse sportjournalist Leo Turrini ziet bij Verstappen namelijk dezelfde verbetenheid als bij Lionel Messi.

Turrini is al jaren actief in de autosport, maar zag zelden zo zelfverzekerde coureur als Verstappen. Hij vergelijkt de strijd tussen Verstappen en Pérez met een bekende clash in de voetballerij: “Verstappen is voor Pérez wat Paredes is voor Messi”, aldus de Italiaan. Messi en Paredes kenden in het verleden diverse aanvaringen op het veld, waarbij de landgenoten elkaar in clubverband regelmatig tegenkwamen. Messi zou daarbij extra hard zijn geweest voor Paredes, die hij simpelweg leek te willen slopen.

Verstappen en Pérez hebben ook verschillende incidenten gehad en dat lijkt bij momenten voor veel spanning te zorgen in het Red Bull-kamp. Zo zou Pérez in 2022 opzettelijk zijn gecrasht tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco, waarna Verstappen weer weigerde zijn teamgenoot te helpen tijdens de Grand Prix van Brazilië. Ook nu lijken de twee elkaar niet te vertrouwen, want als de ene engineer vraagt zijn coureur wat rustiger aan te doen, wordt er meteen argwanend gevraagd of de ander dat dan ook doet.

Turrini is als Italiaan ook meer te spreken over Verstappen dan over Ferrari-coureur Charles Leclerc. “Verstappen is sterker dan Leclerc, want zelfs toen hij niet de beste auto had, won hij het kampioenschap. In die situatie is Leclerc nooit geweest. Niemand zou bijvoorbeeld kunnen zeggen of hij overeind zou blijven onder de verschrikkelijke druk die Verstappen in 2021 had.”