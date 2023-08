Jordy Stuivenberg

Donderdag 17 augustus 2023

Tabaksreclame is in de Formule 1 al jaren verboden, maar toch prijkt het logo van snus-merk Velo alweer een paar jaar op de bolides van McLaren. Dit zijn zakjes met gestoomde tabak, waar vaak juist meer nicotine in zit dan in sigaretten. De Hartstichting, het KWF en het Longfonds stappen in Nederland naar de Reclame Code Commissie om de kwestie aan te kaarten.

De situatie rondom snus is in Nederland nogal ingewikkeld. Je mag de nicotinezakjes niet verkopen, maar er reclame voor maken is niet verboden. Snus is vooral onder jongeren populair, omdat het goedkoper is dan roken en de hoeveelheid nicotine groter is. Je voelt er dus meer van, maar het maakt het product ook een stuk verslavender. Zij kopen de snus vaak via internet, waar het volop te krijgen is.

British American Tobacco

McLaren heeft al een aantal seizoenen een innige samenwerking met British American Tobacco en heeft ook al reclame gemaakt voor Vuse, het vape-merk van de tabaksfabrikant. In de afgelopen jaren zien we vooral het Velo-logo op de McLarens terug en nu het Formule 1-circus naar Zandvoort komt, vindt onder andere het KWF het tijd om actie te ondernemen. Dat heeft er ook mee te maken dat McLaren in de aanloop naar de Grand Prix allerlei promotie-activiteiten organiseert in Nederland, waarbij de bolides (met Velo-sponsoring) door het hele land te zien zijn.

Reactie KWF

“Het toont aan hoe de tabaksindustrie er alles aan doet om jongeren verslaafd te maken. Juist bekende sporters doen het goed onder jongeren. Dat zijn voor hen toch de echte helden. Dit is volgens ons in strijd met de goede smaak en het fatsoen”, zegt KWF-directeur Carla van Gils in De Telegraaf. Het is echter nog niet duidelijk of de Reclame Code Commissie de klacht in behandeling neemt en wapens heeft om iets tegen McLaren te ondernemen, want zoals gezegd is het niet verboden om snus te promoten.

Volgens De Telegraaf hebben McLaren en British American Tobacco nog niet gereageerd op de zaak.