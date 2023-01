Brian Van Hinthum

De dag van een Formule 1-coureur bestaat natuurlijk niet alleen uit het in de auto stappen, het rijden van de race en weer terugkeren naar huis. Rondom een Grand Prix zijn de heren de hele dag bezig met allerlei relevante zaken. Max Verstappen onthult wat volgens hem het belangrijkste moment op een dag van een coureur is.

Verstappen gaat na een dominant 2022-seizoen, waarin hij maar liefst vijftien van de 22 races op zijn naam schreef, in 2023 opnieuw op jacht naar de wereldtitel. De tweevoudig wereldkampioen weet in ieder geval dat hij naar alle verwachting te maken gaat krijgen met concurrentie van Ferrari en Mercedes, terwijl ook teamgenoot Sergio Pérez over het algemeen niet onder stoelen of banken steekt dat hij van plan is om zich te mengen in de strijd om het wereldkampioenschap.

Belangrijkste moment

De Limburger bereidt zich momenteel dus voor op de nieuwe strijd, maar heeft tegenover Speedweek wel de tijd om een dag van een Formule 1-coureur door te nemen. Het is natuurlijk geen kwestie van in de auto springen, de rondjes rijden en weer naar huis. Er zijn zaken als media-momenten, verplichte PR-dingetjes met sponsoren en verschillende meetings met het team. De Nederlander benoemt het belangrijkste moment op een dag van een Formule 1-coureur. "Het belangrijkste moment is de teambespreking in de ochtend."

Soms een lange zit

De 25-jarige coureur legt uit waarom dat zo is. "Dat kan negentig minuten duren, maar als alles goed gaat kan het binnen een half uurtje over zijn, In de basis gaan we door de hele dag heen. Daarna zijn er natuurlijk dingen om te doen voor de sponsoren. We hebben een hoop te doen." Vervolgens moet men ook nog met de wedstrijdleiding praten in een vergadering. "Dat doen we na de eerste twee vrije trainingen. Dan hebben we het over voorgaande zaken uit eerdere races en veiligheidsproblemen op het circuit. Ook hier kan het behoorlijk schelen qua tijd. Sommige meetings waren tien minuten, maar als er een discussie ontstaat kan het wel anderhalf uur duren", besluit hij.

